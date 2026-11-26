Τουλάχιστον 16 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Τετάρτη στη Σούκρε, στη νότια Βολιβία, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης μεταφορέων εναντίον νέας αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης, ανακοίνωσε αξιωματικός της αστυνομίας.

Αναφέρθηκαν εξάλλου αποκλεισμοί δρόμου στον νομό Ορούρο (δυτικά), ενώ μεταφορείς τράβηξαν χειρόφρενο, σταμάτησαν να εργάζονται, στην Ποτοσί (νότια) και στη διοικητική πρωτεύουσα της χώρας των Άνδεων, τη Λα Πας.

Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά περίπου 14% αυτή την εβδομάδα, στα περίπου 1,75 δολάρια το λίτρο, δυο μήνες αφού η κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στην επιδότηση των τιμών των καυσίμων.

Οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών απέκλεισαν με τα οχήματά τους δρόμους στη Σούκρε.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να ανοίξει δρόμους, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ΜΜΕ.

Ο υποδιοικητής της αστυνομίας στον νομό Τσουκισάκα, ο Πέρσι Καρβαχάλ, έκανε λόγο για 16 συλλήψεις στη τηλεοπτικό δίκτυο Unitel. Σημείωσε πως στον νομό καταγράφηκαν περίπου 40 αποκλεισμοί δρόμων.

Από τον Ιούνιο, στη Βολιβία έχει επιβληθεί κατάσταση εξαίρεσης, που απαγορεύει ιδίως τους αποκλεισμούς δρόμων. Το μέτρο ανακοινώθηκε έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις 53 ημερών, που είχαν σημαδευτεί από αποκλεισμούς δρόμων.

Ο πρόεδρος Πας δήλωσε προχθές Τρίτη ότι «προσπαθούμε να προσαρμόσουμε όσο καλύτερα είναι δυνατό την τιμή του ντίζελ» με δεδομένες «τις διεθνείς τιμές».

Τον Σεπτέμβριο η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τον τερματισμό της επιδότησης των τιμών των καυσίμων στο πλαίσιο συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σύμβασης που προβλέπει τη χορήγηση δανείου 1,9 δισεκ. δολαρίων. Η Βολιβία είναι αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση, που χαρακτηρίζεται η χειρότερη των τελευταίων 40 ετών.