Ο αρχηγός επίφοβης εγκληματικής οργάνωσης, από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στο Περού, συνελήφθη χθες Τρίτη από την αστυνομία της Βολιβίας και αναμενόταν να εκδοθεί εντός ωρών, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο Τζόνσον Σμιτ Κρους ήταν επικεφαλής της Los Pulpos, περουβιανής συμμορίας επιδιδόμενης ιδίως σε εκβιάσεις, απαγωγές και δολοφονίες.

Η αστυνομία του Περού προσέφερε αμοιβή ίση με περίπου 126.000 ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία θα επέτρεπε τον εντοπισμό του.

Οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με τις αστυνομίες των δύο χωρών της Λατινικής Αμερικής στις επιχειρήσεις τους που οδήγησαν στη σύλληψη, ανέφερε η περουβιανή αστυνομία μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Γνωστός με το ψευδώνυμο «Τζον Πούλπο», ο άνδρας 30 ετών έχει καταδικαστεί να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία το 2020 εμπόρου κατά τη διάρκεια ληστείας στην Τρουχίγιο, πόλη του βόρειου Περού που λυμαινόταν η συμμορία.

Los Pulpos: El cabecilla criminal Jhonsson Cruz Torres ya está bajo custodia de la PNP. Bolivia formalizó su expulsión tras capturarlo en La Pazhttps://t.co/RAC7ZNnzei — América Noticias (@noticiAmerica) September 1, 2026

Ο άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί σε ακίνητο στην πρωτεύουσα Λα Πας ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, ανέφερε η βολιβιανή αστυνομία.

🔴 El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención en Bolivia de Jhonsson Cruz Torres, alias Jhon “Pulpo”, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Pulpos.https://t.co/SwjwayJCf0 — Radio Nacional (@RadioNacionalFM) September 1, 2026

Αποτελούσε «στόχο μεγάλης αξίας σε εθνικό επίπεδο», καθώς αφού έδρασε στη Χιλή και στην Αργεντινή επιδίωκε να συνεχίσει στη Βολιβία, ανέφερε ο Αντριάν Άλβαρες, επικεφαλής της βολιβιανής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο να απελαθεί μέσα στην ημέρα.

Ο Τζόνσον Σμιτ Κρους, ο οποίος πιστεύεται πως διοικεί τα περίπου 100 μέλη της συμμορίας Los Pulpos, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, φέρεται να έχει υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, ώστε να αποφεύγει την ταυτοποίησή του.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue entregado en Desaguadero a la Policía Nacional del Perú tras su captura en Bolivia. El cabecilla de Los Pulpos permanece ahora bajo custodia y será expulsado de inmediato para cumplir cadena perpetua.… — Exitosa Noticias (@exitosape) September 1, 2026

Την Κυριακή, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τρουχίγιο κατά τη διάρκεια της απαγωγής επικεφαλής επιχείρησης του τομέα των μεταλλείων, που αφέθηκε ελεύθερος μετά το μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις Αρχές, η συμμορία Πούλπος βρισκόταν πίσω από το μακελειό.