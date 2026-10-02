Η βολιβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (1/10) την εξάρθρωση «εγκληματικής οργάνωσης», η οποία είχε «διεισδύσει» στο δικαστικό σύστημα, μετά τη σύλληψη του γενικού εισαγγελέα, του Ροχέρ Μαριάκα, δυο ημέρες αφού οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του εξαιτίας της φερόμενης σχέσης του με διακινητές ναρκωτικών.

Las autoridades de Bolivia investigan por lavado de activos y narcotráfico al fiscal general Roger Mariaca, detenido dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales, informaron el jueves autoridades.… pic.twitter.com/PUIvBTXLQs — Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 2, 2026

Αυτόν τον τελευταίο βαρύνουν υποψίες για «ξέπλυμα χρήματος και λαθρεμπόριο ναρκωτικών», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η βολιβιανή γενική εισαγγελία, υπό την ηγεσία του Ροχέρ Μαριάκα, είχε μετατραπεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό να ευνοεί και να προστατεύει τη ναρκοτρομοκρατία», υποστήριξε.

Ο κ. Μαριάκα τέθηκε υπό κράτηση προχθές Τετάρτη το βράδυ στο αεροδρόμιο στη Σάντα Κρους (ανατολικά). Ταυτόχρονα συνελήφθη ο επικεφαλής της εισαγγελίας του νομού Αλμπέρτο Σεβάγιος.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξήρε μέσω X τις «τολμηρές και αποφασιστικές ενέργειες» της κυβέρνησης του προέδρου της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας, οι οποίες επιδεικνύουν κατ’ αυτόν «το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη για να κάνουμε το ημισφαίριό μας πιο ασφαλές, πιο δυνατό και ακμάζον».

Η Βολιβία, όπου την εξουσία ασκεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο Ροδρίγο Πας, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων υπό τους Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025), έχει ενταχθεί στη λεγόμενη «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία κάπου 15 χωρών με διακηρυγμένο σκοπό την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, υπό την αρχιερατική ράβδο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι οι ΗΠΑ αυτές που κυβερνούν» τη χώρα, κατήγγειλε ο Έβο Μοράλες από το πολιτικό προπύργιό του, στην Κοτσαμπάμπα, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Kawsachun Coca.

Μετρητά σε ασθενοφόρο

Ο υπουργός Εσωτερικών Οβιέδο δήλωσε ακόμη χθες ότι τέσσερις άνθρωποι αποπειράθηκαν τη νύχτα να μεταφέρουν ποσό σε ρευστό στην κατοικία του κ. Μαριάκα χρησιμοποιώντας ασθενοφόρο. Δεσμίδες χαρτονομισμάτων που βρέθηκαν, τόσο στο βολιβιανό όσο και στο αμερικανικό νόμισμα, ισούνταν με περίπου 300.000 δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου.

Muestran dinero hallado en ambulancia que salió de domicilio de Mariaca; entre fajos desde 20Bs hasta 200Bs La policía muestra el dinero encontrado dentro de una ambulancia que salió del condominio de #RogerMariaca en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de un… pic.twitter.com/9RqzslZbB4 — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) October 1, 2026

Συνολικά τέσσερις εισαγγελείς, έξι υπάλληλοι της εισαγγελίας και άλλα τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο τέθηκαν υπό κράτηση, σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας πως οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Este es el dinero que era transportado en una ambulancia que en la madrugada del jueves salió del condominio donde vive el fiscal general Roger Mariaca. 📹RRSS pic.twitter.com/uvLv3taJF4 — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) October 1, 2026

Συνήγορος του κ. Μαράκια, ο Ρόμελ Ιπάμο, είπε σε μέσα ενημέρωσης ότι ο εντολέας του θα «συνεργαστεί πλήρως» στην έρευνα κι αξίωσε να «τηρηθεί» η ομαλή «διαδικασία».

Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο Λουίς Μοντάνιο Μοράλες αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του Ροχέρ Μαριάκα. Όμως η κυβέρνηση αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον διορισμό του κ. Μοντάνιο, κρίνοντας πως ονομάστηκε παρανόμως.

Εκπρόσωπος της προεδρίας, ο Χοσέ Λουίς Γκάλβες, τόνισε ότι ο κ. Μοντάνιο «καταζητείται» και «θα συλληφθεί», χωρίς να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει δικαστική απόφαση για αυτό.

Το κοινοβούλιο αναμένεται σε προ ημερησίας διατάξεως, κατεπείγουσα συνεδρίασή του να αποπειραθεί να ονομάσει νέο γενικό εισαγγελέα.

Συνεργασία με την Ουάσιγκτον

Οι κ.κ. Μαριάκα και Σεβάγιος εγγράφτηκαν τη Δευτέρα σε μαύρη λίστα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μαζί με πολλούς άλλους δικαστικούς, δημόσιους λειτουργούς κι επιχειρηματίες στη Βολιβία, στην Κολομβία, στο Περού και στον Ισημερινό, που η Ουάσιγκτον κατηγορεί για διαφθορά, σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών ή μηχανορραφίες εναντίον των κυβερνήσεων των χωρών τους.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ο Ροχέρ Μαριάκα έλαβε «δωροδοκίες για να διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών και να βοηθήσει βίαιους εγκληματίες να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη».

Ο ενδιαφερόμενος διέψευσε αμέσως τις κατηγορίες αυτές, αντιτείνοντας στον Τύπο ότι αποτελούσαν «ανάμιξη» στα πολιτικά πράγματα της Βολιβίας και «πολιτική πίεση» εξαιτίας ερευνών στις οποίες πρωτοστάτησε.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βολιβίας διευκρίνισε ότι η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του διεξήχθη «σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση», πιο συγκεκριμένα «τις υπηρεσίες της», στο πλαίσιο του «αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας».

Σημείωσε επιπλέον ότι όταν ο Ροχέρ Μαριάκα ήταν ακόμη εισαγγελέας στη Σάντα Κρους, το 2023, ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ, Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών, είχε συλληφθεί αλλά κατόπιν αφεθεί ελεύθερος, ενώ περιουσιακά του στοιχεία τα οποία είχαν κατασχεθεί του επιστράφηκαν.

Όταν συνελήφθη εκ νέου τον Μάρτιο και απελάθηκε στις ΗΠΑ, με την υποστήριξη της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), ο βαρόνος των ναρκωτικών φέρεται να κατέθεσε ότι ο έκπτωτος γενικός εισαγγελέας Μαριάκα ήταν «φίλος του» και «τον προστάτευε», δήλωσε ο κ. Οβιέδο στο μικρόφωνο του Radio Panamericana.