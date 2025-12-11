Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Την Τετάρτη 10/12, η αστυνομία της Βολιβίας προχώρησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Λουίς Άρσε μόλις έναν μήνα αφότου έφυγε από το αξίωμα, στο πλαίσιο έρευνας για υποψίες υπεξαίρεσης δημόσιων κεφαλαίων.

Οι κατηγορίες στρέφονται κυρίως γύρω από τη διαχείριση πόρων του προγράμματος για την ανάπτυξη αυτόχθονων κοινοτήτων, μέσω του ταμείου FONDIOC (Indigenous Development Fund).

Σύμφωνα με την έρευνα, κατά την περίοδο που ο Άρσε ήταν υπουργός Οικονομίας, φέρονται να εγκρίθηκαν μεταφορές δημόσιου χρήματος προς προσωπικούς λογαριασμούς και σε λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών, μεταφορές που θεωρούνται καταχρηστικές.

Το σκάνδαλο σχετίζεται με το λεγόμενο «Fondioc‑gate», ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια στη δημόσια διαχείριση της Βολιβίας τα τελευταία 15–20 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχουν καταγγελθεί αδικαιολόγητες δαπάνες, έργα που δεν ολοκληρώθηκαν και χρήματα που εξαφανίστηκαν χωρίς απολογισμό.

Ο Άρσε συνελήφθη στην περιοχή Sopocachi της Λα Πας και μεταφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία καταπολέμησης εγκλήματος της χώρας (FELCC).

Η πρώην υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησής του, Maria Nela Prada, χαρακτήρισε τη σύλληψη «παράνομο απαγωγή», ισχυριζόμενη ότι δεν υπήρξε προηγούμενη επίσημη ειδοποίηση ή ένταλμα για να παρουσιαστεί ο πρώην πρόεδρος.

Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος της νέας κυβέρνησης, Edman Lara, δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο επιδοκίμασε τη σύλληψη ως απόδειξη ότι «όσοι έκλεψαν την πατρίδα θα επιστρέψουν κάθε δεκάρα».

Το νέο καθεστώς υπό τον νέο πρόεδρο Rodrigo Paz, ο οποίος ανέλαβε μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά έρευνες και διώξεων εναντίον στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης, με στόχο να σταλεί μήνυμα «καθαρών χεριών» και λογοδοσίας.

Η Βολιβία τα τελευταία χρόνια βιώνει μια σοβαρή οικονομική κρίση, με πτώση των εσόδων της από τη πώληση φυσικού αερίου, την εξάντληση συναλλάγματος και την ανάγκη για αναδιάρθρωση του κράτους.

Το σκάνδαλο FONDIOC και η υπόθεση υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων θεωρούνται από πολλούς ως δοκιμασία της νέας κυβέρνησης Paz, που μέχρι στιγμής εμφανίζεται αποφασισμένη να διαλύσει εστίες διαφθοράς και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην οικονομία και το κράτος.

Από τη μία, η σύλληψη χαιρετίζεται από όσους ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία. Από την άλλη, η «εσπευσμένη» φύση της σύλληψης – μόλις 30 ημέρες μετά την αλλαγή κυβέρνησης – εγείρει υποψίες για πολιτική δίωξη.

Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρακολουθούν με ανησυχία αν οι έρευνες και οι δίκες θα γίνουν με πλήρη τήρηση της δικαιοσύνης ή αν θα τεθούν στο στόχαστρο πολιτικοί αντίπαλοι με εργαλείο το νομικό σύστημα.

Με πληροφορίες από: Financial Times