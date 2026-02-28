Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας της Βολιβίας συνετρίβη χθες Παρασκευή το απόγευμα (τοπική ώρα) στην πόλη Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας των Άνδεων.

Πλάνα από τον τόπο της συντριβής δείχνουν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.