Το βολιβιανό δημόσιο θα πάψει να επιδοτεί τις τιμές των καυσίμων τον Ιανουάριο του 2027, κατόπιν συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από την κυβέρνηση του προέδρου της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας.

Αποφασίστηκε η «κατάργηση των επιδοτήσεων των καυσίμων το 2027» και ταυτόχρονα «η αύξηση συγκεκριμένων δαπανών κοινωνικής αρωγής», αναφέρει το έγγραφο.

Στη φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής, τα καύσιμα επιδοτούνταν για σχεδόν 20 χρόνια, με αποφάσεις των προέδρων της αριστεράς Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα οξείες ελλείψεις καυσίμων, ιδίως λόγω του λαθρεμπορίου και ειδικά των λαθραίων εξαγωγών, βαραίνοντας πολύ τα δημοσιονομικά και σχεδόν εξαντλώντας τα αποθέματα συναλλάγματος.

Στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2025, ο Πας εννοεί να βάλει τέλος στις κρατικιστικές, κατ’ αυτόν, πολιτικές των σοσιαλιστών προκατόχων του.

Ήδη τον Δεκέμβριο, προσπάθησε να βάλει τέλος στις επιδοτήσεις των καυσίμων, αλλά αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, ακόμη περισσότερο αφότου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απογείωσε τις τιμές των υδρογονανθράκων.

Η συμφωνία με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ουάσινγκτον εγγράφεται στο πλαίσιο προγράμματος δανεισμού 1,9 δισεκ. δολαρίων για 36 μήνες, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο και μένει να επικυρωθεί από το Κογκρέσο.

Προσπαθώντας να προκαταλάβει τις επικρίσεις, ο υπουργός Οικονομίας Κριστιάν Μοράλες τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η απελευθέρωση των τιμών δεν είναι μέτρο «που επιβλήθηκε» από το ΔΝΤ.

«Αυτό το οικονομικό πρόγραμμα (…) είναι το σωστό για να βγούμε από αυτή την (οικονομική) κατάρρευση που κληρονομήσαμε», επιχειρηματολόγησε.

Η έλλειψη καυσίμων είναι μέρος της οικονομικής κρίσης που βιώνει το κράτος των Άνδεων, της χειρότερης εδώ και 40 χρόνια.

Ουρές αναμονής, ενίοτε εκατοντάδων μέτρων, σχηματίζονται πολύ συχνά σε πρατήρια καυσίμων, με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο να διανυκτερεύουν μέσα στα αυτοκίνητά τους για να ανεφοδιαστούν.

Τον Αύγουστο, εκτελεστικό διάταγμα οδήγησε στον διπλασιασμό της τιμής του ντίζελ για τους μεγάλους καταναλωτές, όπως οι αγρότες, πυροδοτώντας μαζικές κινητοποιήσεις.

Η συμφωνία με το ΔΝΤ προβλέπει επίσης άλλα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος στον προϋπολογισμού, όπως η μείωση των τρεχουσών δαπανών και ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες.