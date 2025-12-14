Τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός πλημμυρών στην ανατολική Βολιβία, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

🚨 Tragedia en la comunidad Espejos: vecinos relatan desde los techos cómo el río Piraí se desbordó e inundó sus viviendas. Piden ayuda urgente. 🌊

.#Emergencia #SantaCruz #SiempreBolivia pic.twitter.com/j3BukMyCny — Bolivia Tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) December 13, 2025

Ο ποταμός Πιραΐ, ο οποίος διασχίζει την πόλη Σάντα Κρους ντε λα Σιέρα, υπερχείλισε εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες – που έπληξαν κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια – και να καταρρεύσει μια γέφυρα.

#SantaCruz 🛑 Emergencia por las intensas lluvias continúa durante la madrugada de este sábado, las precipitaciones registradas con gran intensidad provocaron nuevamente el anegamiento de comunidades, en el torno generando preocupación entre los vecinos afectados. pic.twitter.com/bZJfViX1rR — El Bunker (@BunkerBolivia) December 13, 2025

«Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από σωρούς με ξύλα, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων οκτώ ανθρώπων», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βολιβίας Έντμαν Λάρα. «Σπίτια καλύφθηκαν από λάσπη και κάτοικοι έχασαν σχεδόν όλα τα ζώα και τα προσωπικά τους αντικείμενα», αφηγήθηκε.

Así luce la zona de la Feria Barrio Lindo, uno de los sectores más concurridos de Santa Cruz de la Sierra. Las calles permanecen llenas de agua y los vecinos buscan la manera de movilizarse.

📌Manténgase informado en https://t.co/WKbbxIKk32#ElDeber #SantaCruz #Lluvia #Bolivia… pic.twitter.com/Fyrsm77xNX — EL DEBER (@grupoeldeber) December 13, 2025

Οικογένειες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις στέγες των σπιτιών τους, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα.

Don’t look away! Significant flooding is underway due to the overflowing of the Piraí River in El Torno and Mairana in Santa Cruz, Bolivia. An elderly man has been rescued, while several residents are still stranded on rooftops. pic.twitter.com/yfVmf7LMFQ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 13, 2025

Inundaciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Una cosa que no se tiene en cuenta frente al incremento de desastres naturales es la falta de infraestructura, puede que nosotros vayamos camino a eso… pic.twitter.com/uCfWt5mfQ1 — Bomberobord (@Bomberobord) December 13, 2025

Η περίοδος των βροχών στη Βολιβία ξεκινά τον Νοέμβριο και διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, οι βολιβιανές αρχές κατέγραψαν 51 θανάτους που αποδόθηκαν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.