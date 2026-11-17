Την ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας με ακόμη 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμμετέχοντας μέσω βιντεοδιάσκεψης στην 37η διάσκεψη της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (Διάσκεψη του Ράμσταϊν), όπου οι σύμμαχοι του Κιέβου εξετάζουν τη στρατιωτική βοήθεια για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας.

Όπως επισημαίνεται, τα F-16 αξιοποιούνται από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ άλλων, για την αναχαίτιση των ρωσικών επιθετικών drones.

«Είμαι ευγνώμων σε κάθε χώρα που συμμετέχει στη συμμαχία των αεροπορικών δυνάμεών μας. Έχουν ήδη γίνει πολλά. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Η πρόταση ανταλλαγής πυραύλων και η έκκληση προς τις ΗΠΑ

Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση προς τους εταίρους του Κιέβου αναφορικά με την άμεση κάλυψη των αναγκών αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς την Ουάσινγκτον να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες:

«Έχουμε μια πολύ πρακτική πρόταση: η Ουκρανία χρειάζεται πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και IRIS-T από τα αποθέματα που ήδη διαθέτετε, και σε αντάλλαγμα μπορούμε να σας παραδώσουμε τους νέους πυραύλους που έχει ήδη παραγγείλει η Ουκρανία, καθώς θα παράγονται», δήλωσε, προσθέτοντας: «Και ζητώ από τις ΗΠΑ: σας παρακαλώ, μην καθυστερείτε αυτές τις παραδόσεις».