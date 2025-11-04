Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση της Γερμανίας προχώρησε το γερμανικό περιοδικό Stern.

Συγκεκριμένα στο μικροσκόπιο του περιοδικού μπαίνουν οι επιδιώξεις και οι ενέργειες του καγκελάριου της χώρας Φρίντριχ Μερτς, για θέματα ασφάλειας και εξοπλισμών.

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό, το οποίο επικαλείται πηγή, ο Φρίντριχ Μερτς φέρεται να δημιουργεί σκόπιμα σενάρια περί απειλών από τη Ρωσία προκειμένου να προωθήσει τεράστια εξοπλιστικά συμβόλαια υποστηρίζοντας τους εγχώριους κατασκευαστές drones, όπως η UUS.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι πρόσφατες αναφορές περί περιστατικών με drones σε ευαίσθητες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και αυτό στο αεροδρόμιο του Μονάχου τον Οκτώβριο, καθώς και εκείνο στο Άαλμποργκ της Δανίας τον Σεπτέμβριο, ενδέχεται να μην προκλήθηκαν από «ξένη δύναμη», όπως ισχυριζόταν η γερμανική ηγεσία, αλλά να οργανώθηκαν σκόπιμα για να ενισχυθεί η πολιτική πίεση υπέρ μιας μαζικής στρατιωτικής αναβάθμισης της Μπούντεσβερ, των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας.

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου