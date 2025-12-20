Στη δημοσιοποίηση των πολυαναμενόμενων αρχείων για την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα παιδιά Τζέφρι Έπστιν, προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόκειται για τα λεγόμενα αρχεία Έπστιν, χιλιάδες αρχεία – έγγραφα και φωτογραφίες – και είναι ξεχωριστά από τα άλλα έγγραφα και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε τα κρυφά στοιχεία για την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα παιδιά Τζέφρι Έπστιν.

Ο Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή βασάνισε και κακοποίησε εκατοντάδες θύματα στο ιδιωτικό του νησί. Δεν ήταν κρυφό, καθώς πολλοί γνώριζαν για τα εγκλήματα του.

Μετά από χρόνια μυστηρίου και μήνες πολιτικής αναταραχής, λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη σε αυτή την απόφαση, η οποία μάλιστα απαιτείται από το νόμο. Πέραν του μεγάλου ενδιαφέροντος που προκύπτει από τις σχέσεις του παιδοβιαστή με πρόσωπα της πολιτικής και της «αφρόκρεμας» της εποχής, έχει μεγάλη σημασία αυτή η απόφαση, γιατί καμία υπόθεση διαχρονικά δεν έχει προσελκύσει τέτοιο δημόσιο ενδιαφέρον.

Όσο και να προσπάθησε ο Ντόναλντ Τραμπ να αποσιωπήσει την υπόθεση αυτή, απέτυχε. Τώρα, χάρη στο Κογκρέσο, μια νέα εποχή διαφάνειας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να δημοσιεύσει «όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό που σχετίζονται με τον Έπστιν σε μορφή αναζήτησης και λήψης». Σημειώνεται ακόμα πως ο νόμος επιτρέπει τις διαγραφές για τις ταυτότητες των θυμάτων και τα αρχεία που συνδέονται με τρέχουσες έρευνες.

Το ότι κάποιος αναφέρεται ή απεικονίζεται στα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης πράξης. Άλλωστε πολλοί από όσους έχουν ταυτοποιηθεί σε άλλες δημοσιεύσεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπστιν.

«Το θέμα εξακολουθεί να διερευνάται»

Την ώρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανεξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες κυβερνητικών εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, κορυφαίοι εισαγγελείς του Υπουργείου σημειώνουν ότι δεν έχουν βρει ακόμα στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Έπστιν εκβίασε εξέχουσες προσωπικότητες. Επίσης δεν έχουν ανακαλύψει, μέχρι στιγμής, στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ποινικές έρευνες.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, είπε χαρακτηριστικά στο Κογκρέσο ότι «αυτή η έρευνα δεν αποκάλυψε αξιόπιστα στοιχεία ότι ο Έπστιν εκβίασε εξέχοντα άτομα, ούτε αποκάλυψε στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια έρευνα εναντίον τρίτων μερών στα οποία δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες». Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι «Όπως έδωσε εντολή ο πρόεδρος, το θέμα εξακολουθεί να διερευνάται. Και αναμένω ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Έτσι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν νέες κατηγορίες».

Σημειώνεται ότι όταν ο Μπλανς ρωτήθηκε από το Fox News αν αναμένονται περισσότερες κατηγορίες, ακόμη και μετά την καταδίκη της συνεργού του Έπστιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, είπε χαρακτηριστικά «προς το παρόν, όχι».

Επιστολή στο Κογκρέσο

Ο Μπλανς, σύμφωνα με το CNN, έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο εξηγώντας το πρωτόκολλο της Εισαγγελίας σχετικά με την αναθεώρηση και την επεξεργασία των αρχείων του Τζέφρι Έπστιν πριν από τη δημοσίευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των ονομάτων περισσότερων από 1.200 θυμάτων και των συγγενών τους. Για να είναι νόμιμα τα αρχεία, χρειάστηκε να γίνουν αρκετές διαγραφές, σύμφωνα με το τμήμα. Οι πληροφορίες που διαγράφηκαν, είπε ο Μπλανς, περιελάμβαναν αναγνωρίσιμα στοιχεία θυμάτων, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, διαβαθμισμένες πληροφορίες εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής και άλλα.

«Σήμερα, το Υπουργείο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που ανταποκρίνονται στον Νόμο. Αυτή η αποκάλυψη υπογραμμίζει την απόλυτη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ, του Γενικού Εισαγγελέα Μπόντι και του Διευθυντή Πατέλ για διαφάνεια σύμφωνα με το νόμο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επίσης δεν δημοσιοποίησε «έναν μικρό αριθμό πληροφοριών που διαφορετικά καλύπτονταν από διάφορα προνόμια, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου της διαβουλευτικής διαδικασίας, του απορρήτου του προϊόντος της εργασίας και του απορρήτου δικηγόρου-πελάτη».

Κλείνοντας, τονίζει ότι ο νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο δεν απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προσκομίσει εμπιστευτικό υλικό, αλλά πρόσθεσε ότι «ένα αρχείο καταγραφής εμπιστευτικών πληροφοριών θα καταρτιστεί εν ευθέτω χρόνω, όπως απαιτείται από τον Νόμο».

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι η πιο διαφανής στην ιστορία»

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, τόνισε μετά από τη δημοσιοποίηση των αρχείων ότι «Η κυβέρνηση Τραμπ είναι η πιο διαφανής στην ιστορία. Δημοσιοποιώντας χιλιάδες σελίδες εγγράφων, συνεργαζόμενη με το αίτημα κλήτευσης της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και ζητώντας πρόσφατα από τον Πρόεδρο Τραμπ περαιτέρω έρευνες για τους Δημοκρατικούς φίλους του Έπστιν, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα από ό,τι έχουν κάνει ποτέ οι Δημοκρατικοί», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.

«Και ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ τηρεί τις υποσχέσεις του, Δημοκρατικοί όπως ο Χακίμ Τζέφρις και η Στέισι Πλάσκετ δεν έχουν ακόμη εξηγήσει γιατί ζητούσαν χρήματα και συναντήσεις από τον Έπστιν αφότου καταδικάστηκε για σεξουαλικά αδικήματα. Ο αμερικανικός λαός αξίζει απαντήσεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τι λέει εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον για τις φωτογραφίες

«Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά στον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν τον αφορούσε και ποτέ δεν θα τον αφορά», γράφει ο Άνχελ Ουρένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το BBC.

«Ο Λευκός Οίκος δεν έκρυβε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο και μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά μια Παρασκευή για να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ουρένια, εκπρόσωπος του Κλίντον. «Πρόκειται για την προστασία του εαυτού τους από αυτό που θα ακολουθήσει ή από αυτό που θα προσπαθήσουν να κρύψουν για πάντα. Έτσι, μπορούν να δημοσιεύσουν όσες κοκκώδεις φωτογραφίες άνω των 20 ετών θέλουν, αλλά δεν πρόκειται για τον Μπιλ Κλίντον».

Σχετικά με φωτογραφία του ηθοποιού, Κέβιν Σπέισι, μία πηγή μιλώντας εκ μέρους του στο CNN είπε ότι «Χαιρόμαστε που βλέπουμε τα αρχεία να δημοσιοποιούνται», προσθέτοντας «αυτό το ταξίδι παραμένει ένα τεράστιο γεγονός στη ζωή του Κέβιν και το γεγονός ότι το αεροπλάνο ανήκε στον Έπστιν (3 χρόνια πριν ερευνηθεί για πρώτη φορά) είναι άνευ νοήματος. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες μπορεί να λάμβαναν χώρα στο παρασκήνιο δεν έχουν καμία σχέση με τον Κέβιν. Τίποτα περισσότερο από το αν κάποιος κάνει κάτι λάθος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου δίπλα στο δικό σας».

Έγγραφο του FBI για καταγγελία του 1996 για παιδική πορνογραφία

Έγγραφο του FBI που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή περιελάμβανε μια ποινική καταγγελία του 1996 εναντίον του Έπστιν σχετικά με παιδική πορνογραφία.

Στο έγγραφο το όνομα του καταγγέλλοντος έχει σβηστεί, ωστόσο, η δικηγόρος της Μαρίας Φάρμερ, Τζένιφερ Φρίμαν, επιβεβαίωσε στο CNN ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από την πελάτισσά της.

Σε σημείο του εγγράφου που αφορά στα «γεγονότα της καταγγελίας» αναφέρει ότι η γυναίκα — η οποία αυτοαποκαλείται επαγγελματίας καλλιτέχνης — είχε τραβήξει φωτογραφίες των ανήλικων αδελφών της για το προσωπικό της έργο τέχνης. «Ο Έπστιν έκλεψε τις φωτογραφίες και τα αρνητικά και πιστεύεται ότι τις πούλησε σε πιθανούς αγοραστές», αναφέρει το έγγραφο. «Ο Έπστιν κάποτε ζήτησε (ΟΝΟΜΑ) να τραβήξει φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών σε πισίνες». Συνεχίζει: «Ο Έπστιν απειλεί τώρα (ΟΝΟΜΑ) ότι αν πει σε κάποιον για τις φωτογραφίες, θα κάψει το σπίτι της».

Μιλώντας στο CNN, η Άνι Φάρμερ είπε ότι: «Απλώς και μόνο για να το δω γραπτώς και να ξέρω ότι είχαν αυτό το έγγραφο όλο αυτό το διάστημα – και πόσοι άνθρωποι υπέστησαν ζημιές μετά από αυτήν την ημερομηνία; Το έχουμε πει ξανά και ξανά, αλλά το να το βλέπουμε ασπρόμαυρο με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ συγκινητικό».

Δείτε βίντεο

CNN: Γερή δόση από Κλίντον αλλά έλλειψη από Τραμπ

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν, κατηγορούμενο για σεξουαλικά εγκλήματα και εμπορία ανθρώπων. Τα έγγραφα φαίνεται, τουλάχιστον μετά τις πρώτες αξιολογήσεις, να περιλαμβάνουν αδιάσειστα στοιχεία αλλά σχετικά λίγες σημαντικές αποκαλύψεις», επισημαίνεται σε δημοσίευμα του CNN.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν δημοσίευσε όλα τα έγγραφα, όπως απαιτούνταν μέχρι την προθεσμία σήμερα, 30 ημέρες αφότου το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο. Επιπροσθέτως, τα έγγραφα περιείχαν εκτεταμένες διαγραφές, και για περισσότερους λόγους από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος. Οι διαγραφές ήταν επίσης ασυνεπείς, με το ίδιο περιεχόμενο να διαγράφεται σε μία περίπτωση αλλά όχι σε άλλη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα έγγραφα περιείχαν μια γερή δόση από τον πρώην πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον. Υπήρχαν αρκετές φωτογραφίες του Κλίντον που δεν είχαν δημοσιευτεί ποτέ πριν. Αλλά ίσως οι πιο αξιοσημείωτες έδειχναν τον Κλίντον σε πισίνα ή τζακούζι δίπλα σε κάποιον του οποίου το πρόσωπο ήταν καλυμμένο.

Πάντως, συνεχίζει το δημοσίευμα, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το πόσο λίγο εμφανίζεται το όνομα ή φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ σε αυτή την πρώτη παρτίδα εγγράφων, τουλάχιστον μετά τις πρώτες αξιολογήσεις.

Η αδιάκοπη συγκάλυψη

Η υπόθεση του Έπστιν αποτελεί για χρόνια το μυστήριο ατιμωρησίας και ασυδωσίας. Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σόκαρε τους υποστηρικτές του, καθώς επέμενε ότι το σκάνδαλο αυτό αποτελεί μια απόσπαση της προσοχής από τους Δημοκρατικούς.

Οι αποκαλύψεις για την παρέα που έκανε ο Τραμπ με τον Έπστιν είναι συγκλονιστικές. Τα πρωτοσέλιδα μιλάνε για μια στενή φιλία, όσο και αν δεν το παραδέχεται ο Πρόεδρος της Αμερικής.

Ωστόσο, δεν έχουν προκύψει στοιχεία για τη συμμετοχή του Τραμπ στα εγκλήματα του Έπστιν, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν βαθιά αποδοκιμασία για τον χειρισμό των αρχείων από μέρους του Αμερικανού προέδρου.

Οι τρεις προεκτάσεις

Οι τρεις πτυχές που προώθησαν την επαναφορά του σκανδάλου Έπστιν είναι οι εξής:

Δυσπιστία των ελίτ: Αντικρουόμενες δηλώσεις, καθυστερήσεις και διορθώσεις έχουν τροφοδοτήσει την πεποίθηση ότι κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, τράπεζες και άλλα ιδρύματα απέκρυψαν τα δίκτυα του Έπστιν για χρόνια.

Κουλτούρα συνωμοσίας: Οι διαδικτυακοί influencers αφήνουν υπονοούμενα σχετικά με φερόμενα κυκλώματα εκβιασμού και τους δεσμούς του Έπστιν με τις μυστικές υπηρεσίες, μετατρέποντας κάθε αναπάντητο ερώτημα σε τροφή για σαρωτικές θεωρίες διαφθοράς.

Σκεπτικισμός για το Ισραήλ: Ο έλεγχος των βαθιών δεσμών του Έπστιν με το Ισραήλ «πάτησε» στην ήδη έντονη συζήτηση για την επιρροή του εβραϊκού κράτους στην πολιτική των ΗΠΑ.

Η ιστορία με αυτή την υπόθεση δεν πρόκειται να τελειώσει έτσι απλά.

Οι ομοσπονδιακοί δικαστές ενέκριναν την δημοσιοποίηση και των πρακτικών του μεγάλου σώματος ενόρκων σε τρεις υποθέσεις που αφορούν τον Έπστιν και τη συνεργό του, Ghislaine Maxwell.

Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση των αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα Μέσα Ενημέρωσης και η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων θα συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων από την περιουσία του παιδοβιαστή που το FBI δεν έλαβε ποτέ.

Με πληροφορίες από CNN και BBC