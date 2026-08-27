Φονική έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη, στοίχισε τη ζωή σε έναν 53χρονο αντισυνταγματάρχη και στρατιωτικό πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος πυροδοτήθηκε κατά την έξοδο του οχήματος από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή Σλαβιάνκα —έναν τομέα όπου διαμένουν πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί— προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατο του στρατιωτικού και τον βαρύτατο τραυματισμό της συζύγου του.

Όπως γράφει η dailymail, το ωστικό κύμα από την έκρηξη, που σημειώθηκε στις 10 το πρωί, κυριολεκτικά διέλυσε το κινεζικής κατασκευής όχημα μάρκας Geely του συνταγματάρχη, ενώ εκείνος διέσχιζε τον αυτοκινητόδρομο Κολπίνσκογε.

Ο αξιωματικός ακρωτηριάστηκε στα κάτω άκρα και έχασε ακαριαία τη ζωή του. Στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, η οποία δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως μεταδίδεται, υπέστη καταστροφικά τραύματα και έχασε και τα δύο της πόδια.

Σύμφωνα με αναφορές, το ζευγάρι μόλις είχε παραλάβει ένα δέμα από την Ozon, έναν ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου αντίστοιχο της Amazon, του οποίου οι εγκαταστάσεις γίνονται συχνά στόχος ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας αποτυπώνει το τραγικό γεγονός, με τα συντρίμμια του οχήματος να έχουν σκορπιστεί στον δρόμο:

Προσχεδιασμένη η δολοφονία

Οι τοπικές αρχές και η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως προσχεδιασμένη δολοφονία, εξετάζοντας παράλληλα την πιθανότητα εμπλοκής ξένων μυστικών υπηρεσιών, σε μια περίοδο που αντίστοιχα χτυπήματα, όπως αυτό που σημειώθηκε πρόσφατα στην Κριμαία, αποδίδονται σε δίκτυα που δρουν για λογαριασμό του Κιέβου.

Βρετανική εμπλοκή και ρωσικά αντίποινα

Την ίδια στιγμή, το αιματηρό αυτό περιστατικό εξελίσσεται παράλληλα με μια επικίνδυνη κλιμάκωση στη διεθνή διπλωματική σκηνή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαμήνυσε ανοιχτά προς το Λονδίνο ότι η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία συνιστά άμεση εμπλοκή στον πόλεμο, προειδοποιώντας για πιθανά ρωσικά αντίποινα ακόμη και σε βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Η ηλεκτρισμένη αυτή ρητορική ακολούθησε την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στο Κίεβο, όπου μεταβιβάστηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Scalp. Η συγκεκριμένη κίνηση επιτρέπει στην ουκρανική πλευρά να αναπτύξει δική της εγχώρια παραγωγή όπλων, γεγονός που προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση της Μόσχας, η οποία δηλώνει έτοιμη να στοχοποιήσει τις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

Το αδιέξοδο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Το κλίμα αυτό επιβαρύνθηκε περαιτέρω παρά την αμερικανική παρέμβαση, καθώς η αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα δεν απέδωσε τους προσδοκώμενους καρπούς.

Η αυστηρή σύσταση των ΗΠΑ προς το Κρεμλίνο για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και αποκλεισμό της χρήσης πυρηνικών όπλων προσέκρουσε στην αρνητική στάση των Ρώσων αξιωματούχων, οι οποίοι κατέστησαν σαφές ότι η κρίση στις σχέσεις με τη Δύση παραμένει βαθιά.

Καθώς οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μελλοντικών ρωσικών ενεργειών ακόμη και κατά κρατών του ΝΑΤΟ, η ηγεσία στη Μόσχα δείχνει να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικού συμβιβασμού, διατηρώντας μια σκληρή γραμμή τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό μέτωπο.