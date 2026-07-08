Ο Τραμπ στην διαρκεια δηλώσεων του από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. «Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους». Ανακοίνωσε ότι είπε στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

«Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων και των επισκέψεων. Δεν θέλουμε τίποτα. Δείτε τους να επιστρέφουν τρέχοντας, ω, σίγουρα θα επιστρέψουν τρέχοντας.» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η στάση του Αμερικανού προέδρου είναι προφανές ότι απορρέει από τις δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού κατά την διάρκεια της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν και της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Ισπανία δεν μετείχε σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ, καθώς θεωρεί παράνομο τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως είχαν δηλώσει οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της χώρας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού, υπό τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, έχει ήδη καταδικάσει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, έχει απαγορεύσει τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων στη νότια Ισπανία από αμερικανικά αεροσκάφη.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του με τους ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ στη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Βορειατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Είπε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκανε με τη Γροιλανδία» και την άρνησή του να βοηθήσει με το Ιράν.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ξεκαθάρισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) με το Ιράν ανήκει πια στο παρελθόν. «Πιστεύω ότι τελείωσε», δήλωσε λακωνικά στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Είναι άρρωστοι, κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Τους επιτεθήκαμε με τεράστια ισχύ χθες το βράδυ»,.