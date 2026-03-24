Πλάνα από drone δείχνουν την κλίμακα των ζημιών στην πόλη Ντιμόνα του Ισραήλ, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου μια ιρανική επιδρομή στη διάρκεια της νύχτας τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους, κοντά στο χώρο, όπου βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ήταν η «πρώτη φορά» που το Ιράν χρησιμοποίησε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη σύγκρουση.

Οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ του νότιου Ισραήλ, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι στόχευσαν «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και κέντρα ασφαλείας στο νότιο Ισραήλ. Βίντεο με πλάνα από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής: