Επίσημες εικόνες από το βομβαρδισμένο Ντουμπάι έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται τα πυρά του Ιράν, με αποτέλεσμα οι πόλεις τους να καταστρέφονται και η αίγλη τους να χάνεται.

Οι Αρχές των ΗΑΕ απαγορεύουν στους χρήστες του διαδικτύου να διακινούν εικόνες και βίντεο από τα πλήγματα που έχουν δεχθεί και όσοι τα κοινοποιούν κινδυνεύουν με δύο χρόνια φυλάκισης.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανακοίνωσε τώρα και επίσημα ότι ένα κτήριο χτυπήθηκε και ότι η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 1.500 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σχεδόν 300 πυραύλους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια από μια επιτυχημένη αναχαίτιση προκάλεσαν ένα μικρό περιστατικό στην πρόσοψη ενός κτηρίου στο κέντρο του Ντουμπάι», αναφέρει το γραφείο Τύπου στο X, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ανταποκριτής του πρακτορείου AFP στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε ότι ένιωσε το κτήριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.

Πιο συγκεκριμένα, ζημιές υπέστη το κτήριο στο κέντρο του Ντουμπάι όταν θραύσματα από αναχαιτισμένη εναέρια επίθεση έπεσαν στην πρόσοψή του.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την πτώση drone κοντά στη χρηματοοικονομική συνοικία της πόλης, γεγονός που οδήγησε ορισμένες εταιρείες να απομακρύνουν προσωρινά προσωπικό από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.