Η Χαμάς έκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/2) ότι οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αποτελούν τη συνέχεια του «γενοκτονικού πολέμου», που διεξάγει και της προσπάθειας βίαιου εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς.

#BREAKING | Violent and terrifying bombing at Rafah continuing for more than a quarter of an hour. pic.twitter.com/jbp7Ld3pn2

— Breaking news 24/7 (@aliifil1) February 12, 2024