Αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού έπληξε για ακόμη μια φορά τον νότιο τομέα της Βηρυτού αργά το βράδυ της Κυριακής, μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ώρες αφού εκδόθηκε ισραηλινή διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από συνοικίες στην περιοχή.

🚨‼️⚡️Loud airstrikes rock southern Beirut – echoes reach distant neighborhoods pic.twitter.com/1XkqqdehId — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) March 15, 2026

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου άκουσαν ισχυρή έκρηξη, στο πιο πρόσφατο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του προπυργίου αυτού του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόκειται στο Ιράν, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν ασταμάτητα τη χώρα από τη 2η Μαρτίου.