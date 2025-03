Σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, όπου κάτοικοι έκαναν λόγο στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για πολλαπλές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, κατά τα ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία, έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις εκτεταμένες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπολύθηκαν παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 19η Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στον παλαιστινιακό θύλακα, κάνοντας την ακόμη προκαταρκτική εκτίμηση πως έγιναν τουλάχιστον 35 πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

Τουλάχιστον 8 από τα θύματα, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε συνοικίες της πόλης της Γάζας, ανέφεραν τραυματιοφορείς στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έγιναν επίσης πλήγματα στον βορρά — στην Μπέιτ Λάχια, στην Μπέιτ Χανούν και αλλού.

Πρόκειται για τα πιο εκτεταμένα πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσαν από κοινού πως διεξήχθησαν «εκτεταμένα πλήγματα» εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών της ισραηλινής κυβέρνησης και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός φέρονται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Με έγκριση της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας, «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram.

Το Ισραήλ έχει αποκλείσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες την είσοδο τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων και άλλων προμηθειών στη Γάζα, απαιτώντας από τη Χαμάς να αποδεχθεί αλλαγές στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός των δύο πλευρών.

Ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ πως έβαλε μονομερώς τέλος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου.

Με χωριστή ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως ξανάρχισαν την «επίθεση» εναντίον αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα υπό πολιορκία.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραήλ Κατς διέταξαν τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε «σθεναρή δράση» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του πρώτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

