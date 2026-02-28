Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη δορυφορική εικόνα από τη βομβαρδισμένη οικία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

Υπάρχουν αρκετά κατεστραμμένα κτήρια στην περιοχή.

Αν και η τρέχουσα τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν είναι άγνωστη, το συγκρότημα χρησιμοποιείται γενικά ως η επίσημη κατοικία του.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei’s compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran’s supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και ο Πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης που εξαπέλυσαν σήμερα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας, μετέδωσε νωρίτερα η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN.

«Ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει: μεταξύ των στόχων της επίθεσης είναι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ και ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ το KAN.

Δημοσιογράφος ανέφερε επίσης από τον αέρα του KAN το όνομα του Αλί Σαμχανί, Συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν επλήγησαν με επιτυχία οι στόχοι αυτοί.