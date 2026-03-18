Όρκο εκδίκησης έδωσε η Τεχεράνη για την δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, που κηδεύεται σήμερα, μετά την εξόντωσή του με επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ με βαριές διατρητικές βόμβες.
Στο Τελ Αβίβ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Ραμάτ Γκαν σκοτώθηκε από πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων, με βόμβες διασποράς. Παράλληλα, στη Βηρυτό, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο κέντρο της πόλης προκάλεσαν τουλάχιστον έξι θανάτους και 24 τραυματισμούς.
Επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στόχευσαν περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, ενώ σειρήνες ήχησαν στη Ντόχα και στο Μπαχρέιν.
Πτώση θραυσμάτων προκάλεσε ζημιές στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τελ Αβίβ.
Ανακοίνωση του IDF για τις επιθέσεις στην Τεχεράνη
Στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας επιθέσεων στην Τεχεράνη χθες, η Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών, επιτέθηκε σε αρχηγεία, εγκαταστάσεις του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων και «άλλες υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» ανακοίνωσε ο IDF.
Μεταξύ των αρχηγείων που δέχτηκαν επίθεση στην Τεχεράνη:
- Το αρχηγείο της μονάδας ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης
- Ένα κέντρο συντήρησης για το Γενικό Τμήμα Εφοδιασμού και Βοήθειας των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας
- Ένα αρχηγείο που ανήκει στο σύστημα βαλλιστικών πυραύλων
- Πολλά συστήματα αεράμυνας
צה”ל השלים מטס תקיפה רחב בטהרן: הותקפו מפקדות של משטר הטרור האיראני
במסגרת מטס תקיפה נרחב בטהרן אתמול , חיל האוויר תקף בהכוונת אמ”ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני.
בין המפקדות שהותקפו בטהרן:
* מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה,… pic.twitter.com/xflDtOStKo
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 18, 2026
Οι ΗΠΑ χτύπησαν με βόμβες GBU-72 ιρανικές βάσεις στα Στενά του Ορμούζ
Πρόκειται για το υπερόπλο των Αμερικάνων που έχει σχεδιαστεί για να εξουδετερώνει εξαιρετικά βαθιά και ενισχυμένα υπόγεια καταφύγια.
Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε drone που πλησίαζε την περιοχή με τις πρεσβείες
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ένα ακόμη drone καταρρίφθηκε καθώς «προσπαθούσε να πλησιάσει την περιοχή με τις Πρεσβείες».
Οι σαουδαραβικές δυνάμεις κατέρριψαν πολλά drones τις τελευταίες ώρες, καθώς και έναν βαλλιστικό πύραυλο, τα συντρίμμια του οποίου έπεσαν κοντά στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, αλλά δεν προκάλεσαν ζημιές.
Νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο τέσσερα σπίτια στην πόλη Σαχμάρ, στην κοιλάδα της Μπεκάα στο Λίβανο.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 912 ατόμων στο Λίβανο και τον τραυματισμό 2.221 ακόμη από τις 2 Μαρτίου
To Ιράν σφυροκοπά υποδομές στην πόλη Χόλον του Ισραήλ (βίντεο)
Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον υποδομών στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Χολόν, που βρίσκεται ακριβώς νότια του Τελ Αβίβ.
Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τουλάχιστον τρία σημαντικά σημεία πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών που αφορούσαν οχήματα κατοίκων και διάφορες εγκαταστάσεις.
Το Χολόν βρίσκεται στην περιοχή Gush Dan, τη μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή του Ισραήλ.
Το Χόλον στεγάζει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών, στούντιο, διεθνείς τράπεζες και μεγάλα χρηματοοικονομικά και τεχνολογικά κέντρα.
Η επίδραση των ιρανικών πυραύλων διασποράς αποκαλύπτει μια μερική διείσδυση στα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας.
Εικόνες χάους μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό
Το Reuters δημοσιεύει εικόνες χάους στη Βηρυτό μετά τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ.
Εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί ορκίζεται ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού
Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
«Στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, θα δοθεί αποφασιστική, αποτρεπτική και επώδυνη απάντηση στην εγκληματική Αμερική και στο αιμοδιψές σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε ο Χαταμί σε δήλωσή του.
Νέες εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ
Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Gush Dan στο κεντρικό Ισραήλ, λίγο μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού για εισερχόμενη πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν.
Τουλάχιστον ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ μερικές βόμβες από θρυμματισμένη κεφαλή προσέκρουσαν στο έδαφος.
Υπάρχουν αναφορές για κατεστραμμένα οχήματα στην πόλη Χολόν, με μερικά από αυτά να έχουν πάρει φωτιά.
Εικόνα από σημείο βομβαρδισμού στο Τελ Αβίβ
Υποπυρομαχικό από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε ζημιές σε κεντρικό δρόμο στο Τελ Αβίβ. Δείτε εικόνα:
Ο τελευταίος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που στόχευσε το κεντρικό Ισραήλ φαίνεται να έφερε κεφαλή βόμβας διασποράς, σύμφωνα με βίντεο.
Ο Άραγτσί απειλεί με διεθνείς συνέπειες
Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως, λέει ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν, υποδεικνύοντας ότι περισσότεροι Δυτικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να αντιδράσουν κατά της σύγκρουσης.
A rising number of voices—incl European and U.S. officials—exclaim that the war on Iran is unjust. More members of the international community should follow suit.
Wave of global repercussions has only begun and will hit all—regardless of wealth, faith, or race. Our foe is one. pic.twitter.com/sZGHyvv6v8
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 17, 2026
«Ένα κύμα παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα πλήξει τους πάντες — ανεξαρτήτως πλούτου, πίστης ή φυλής», δημοσίευσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο X, συνοδευόμενος από ένα αντίγραφο της ανακοίνωσης παραίτησης του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο την Τρίτη.
Εκρήξεις στη Ντόχα
Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραυλική επίθεση, ενώ ακούγονται εκρήξεις στη Ντόχα.
«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση που στόχευε το Κράτος του Κατάρ», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο αφότου ένας δημοσιογράφος του AFP στην πρωτεύουσα άκουσε αρκετές εκρήξεις.
Το μεσημέρι στο Ιράν η κηδεία του Αλί Λαριτζανί
Στο Ιράν τελείται σήμερα η κηδεία του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, από στοχευμένη επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ, σε διαμέρισμα 7ου ορόφου, που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο.
Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.
Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού ορκίστηκε πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.
Δορυφορικές εικόνες από πλήγμα σε πετρελαΪκές εγκαταστάσεις του Ιράκ
Δορυφορικές εικόνες φέρονται να αποκαλύπτουν τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν σε μια μεγάλη αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη του Ιράν.
🇮🇷 Satellite imagery allegedly reveals heavy damage to a major oil depot in southern Tehran, Iran, with a large black scorched area.pic.twitter.com/BZk1YnrIha https://t.co/dmuspCzvsS
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 18, 2026
Αραγτσί σε Al Jazeera: Οι Αμερικανικές δυνάμεις μετακινούνται σε αστικό ιστό
Τα πλήγματα του Ιράν κοντά σε αστικές περιοχές χωρών του Κόλπου οφείλονται στη μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων από στρατιωτικές βάσεις σε ξενοδοχεία εντός πόλεων, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera που μεταδόθηκε από ιρανικά Μέσα.
«Οπου συγκεντρώνονταν αμερικανικές δυνάμεις, όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις που τους ανήκαν, αυτές στοχοποιήθηκαν. Είναι πιθανό κάποια από αυτά τα σημεία να βρίσκονταν κοντά σε αστικές περιοχές», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι δεν πιστεύει ότι το πυρηνικό δόγμα της Τεχεράνης θα αλλάξει σημαντικά, αλλά «αναμένουμε τον νέο ανώτατο ηγέτη για να δούμε τις απόψεις του».
Για το Στενό του Ορμούζ διεμήνυσε στη συνέντευξή του ότι «από την δική μας οπτική γωνία, πρόκειται για μια πλωτή οδό που βρίσκεται δίπλα στο Ιράν. Φυσικά, δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς μας να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλωτή οδό».
«Πρέπει να σχεδιάσουμε νέες ρυθμίσεις για το Στενό του Ορμούζ και τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία θα διέρχονται από αυτό μεταπολεμικά» σημείωσε.
«Πιστεύω ότι μετά τον πόλεμο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου για το Στενό του Ορμούζ» τόνισε ο Αραγτσί.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως
Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (IMO) του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει «έκτακτη σύνοδο» σήμερα Τετάρτη για να συζητήσει τη ναυτιλία εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για την τύχη χιλιάδων ακινητοποιημένων πλοίων και ναυτικών. Ο οργανισμός του ΟΗΕ με έδρα το Λονδίνο, που είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της διεθνούς ασφάλειας στη ναυτιλία, πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης πιθανών ψηφισμάτων κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στην έδρα του στο Λονδίνο.
Το 40μελές συμβούλιο του ΙΜΟ θα μπορούσε να ψηφίσει την Πέμπτη για διάφορα προτεινόμενα ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός για τη «δημιουργία ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου που θα επιτρέπει την ασφαλή εκκένωση ναυτικών και πλοίων που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο». Ωστόσο, εάν εγκριθούν, τα ψηφίσματα παραμένουν μη δεσμευτικά.
Η συνάντηση, στην οποία συμμετέχουν και τα 176 κράτη μέλη, καθώς και δεκάδες ΜΚΟ και φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, έρχεται σε μια στιγμή που τα αντίποινα του Ιράν στις ισραηλινές-αμερικανικές επιθέσεις παραλύουν την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ ή κοντά σε αυτό. Ένας αποτελεσματικός ιρανικός αποκλεισμός του βασικού θαλάσσιου περάσματος, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει εκτοξεύσει δραματικά τις τιμές του πετρελαίου και έχει τρομάξει τις αγορές.