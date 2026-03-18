Όρκο εκδίκησης έδωσε η Τεχεράνη για την δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, που κηδεύεται σήμερα, μετά την εξόντωσή του με επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως, είπε ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, υποδεικνύοντας ότι περισσότεροι Δυτικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να αντιδράσουν κατά της σύγκρουσης.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ με βαριές διατρητικές βόμβες.

Στο Τελ Αβίβ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Ραμάτ Γκαν σκοτώθηκε από πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων, με βόμβες διασποράς. Παράλληλα, στη Βηρυτό, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο κέντρο της πόλης προκάλεσαν τουλάχιστον έξι θανάτους και 24 τραυματισμούς.

Επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στόχευσαν περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, ενώ σειρήνες ήχησαν στη Ντόχα και στο Μπαχρέιν.

Πτώση θραυσμάτων προκάλεσε ζημιές στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τελ Αβίβ.

