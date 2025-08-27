Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη βόρεια Ινδία, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός των θυμάτων, φτάνει τους 34 νεκρούς, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για επιδείνωση των φαινομένων, μέσα στις επόμενες ώρες.

Η μεγαλύτερη τραγωδία, σημειώθηκε κοντά στον ιερό προσκυνηματικό χώρο της Βαϊσνό Ντέβι, όπου τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI.

Η νέα αυτή καταστροφή έρχεται λίγες ημέρες μετά, τις φονικές πλημμύρες στην κοιλάδα Κιστγουάρ, στο ινδικό Κασμίρ, που στοίχισαν τη ζωή σε 60 άτομα, ενώ περίπου 200 παραμένουν αγνοούμενοι.

Στην πόλη Τζαμού, καταγράφηκαν 368 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο, με ποτάμια όπως ο Τάουι, ο Τσενάμπ και ο Τζέλουμ, να υπερχειλίζουν και να πλημμυρίζουν μεγάλες περιοχές.

Στην περιφέρεια Ντόντα, τρεις άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και έχασαν τη ζωή τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάρρευση της γέφυρας Μάντοπουρ το πρωί της Τετάρτης, όταν οχήματα έπεσαν στο κενό, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε βασικούς οδικούς άξονες, που συνδέουν το Τζαμού με την υπόλοιπη Ινδία.

Η κακοκαιρία έχει πλήξει σοβαρά τις βασικές υποδομές.

Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες σε πολλές περιοχές είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Κακοκαιρία και στο Πακιστάν

Η επέλαση των μουσώνων, δεν περιορίζεται στην Ινδία.

Στο Πακιστάν, ειδικά στο ανατολικό Παντζάμπ, οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για «πολύ υψηλό έως εξαιρετικά υψηλό» κίνδυνο πλημμυρών, καθώς απελευθερώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού από δύο ινδικά φράγματα.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ περίπου 35.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από τις 14 Αυγούστου, έπειτα από σχετικές προειδοποιήσεις των αρχών.