Η ηγεσία της Βόρειας Ιρλανδίας απηύθυνε έκκληση για ηρεμία σήμερα, έπειτα από μια δεύτερη νύχτα επεισοδίων εναντίον μεταναστών στην περιοχή, συγκρούσεις που χαρακτήρισε «παράλογες» ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Δέκα επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες το βράδυ σε αυτές τις συγκρούσεις που ξέσπασαν κυρίως στην πόλη Μπαλιμίνα. Μία ημέρα πριν είχαν επίσης σημειωθεί επεισόδια, μετά τη σύλληψη δύο εφήβων για την απόπειρα βιασμού ενός κοριτσιού.

Η αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για «φυλετικά υποκινούμενη βία» δεν θέλησε να δώσει πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή των δύο 14χρονων που κατηγορούνται για την απόπειρα βιασμού. Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, κατέθεσαν με τη βοήθεια ενός Ρουμάνου διερμηνέα, όταν οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου τη Δευτέρα.

🇮🇪BALLYMENA: Riots continue for a second night in the town after a series of sexual assaults on underage girls by people of migrant background recently.

Protests have spread across the north of Ireland, including areas of Belfast.

