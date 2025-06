Εξαγριωμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν με μολότοφ και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών στην Μπαλιμίνα, όπου για δεύτερη διαδοχική νύχτα μαίνονται ταραχές μετά τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε μια έφηβη σε αυτήν την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η αστυνομία αναφέρει πως βρίσκεται αντιμέτωπη με διατάραξη της δημόσιας τάξης σε τμήμα της πόλης, η οποία απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από το Μπέλφαστ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

For the second consecutive day, riots have erupted in Ballymena, Northern Ireland, with rioters hurling bottles and other objects at police.

Δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες πεπιεσμένου νερού για να απωθήσουν τους ταραξίες, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε δημοσιογράφος της Belfast Telegraph.

Growing up in Northern Ireland in the 90’s, riots were the norm every summer during the marching season but in 2025, lots of people are out in Ballymena trying to get lots of “likes” on TikTok.. pic.twitter.com/zOR4O2fx5T

— John James (@JohnJamesNI) June 10, 2025