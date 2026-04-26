Αυτοκίνητο εξερράγη έξω από αστυνομικό τμήμα κοντά στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Belfast Telegraph είναι σε εξέλιξη τεράστια κινητοποίηση στο Ντάνμουρι, νότια του Μπέλφαστ.

A car bomb exploded at the gates of a police station in Dunmurry, Northern Ireland, after the vehicle was hijacked. No injuries were reported, the Belfast Telegraph says. pic.twitter.com/sM42Xudg7q — Open Source Intel (@Osint613) April 25, 2026

Εκρήξεις παγιδευμένων αυτοκινήτων κυριαρχούσαν στην επικαιρότητα πριν από την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 που έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες θρησκευτικής βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τις αρχές.