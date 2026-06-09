Στο πόδι βρίσκεται η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στους δρόμους του Μπέλφαστ. Οργισμένοι διαδηλωτές προχώρησαν στον αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών και έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα, ενώ στις φλόγες παραδόθηκε και ένα αστικό λεωφορείο, όπως μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτουρείου και τα τοπικά ΜΜΕ.

Η σπίθα που πυροδότησε την ένταση ήταν μια άγρια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, για την οποία οι αρχές υποψιάζονται έναν πρόσφυγα από το Σουδάν.

Ένα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει τον λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό, αφού αρχικά δήλωσε πως είναι «πιθανώς Σομαλός».

Το θύμα, κοντά στα 40 του χρόνια, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.