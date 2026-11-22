Στη συντριβή ενός ιδιωτικού μονοκινητήριου αεροσκάφους Cessna 172B Skyhawk, γαλλικής νηολόγησης (F-BJLK), στην ύπαιθρο κοντά στο Μπαρκούτσι (Barcuzzi), στον δήμο Λονάτο ντελ Γκάρντα της βόρειας Ιταλίας, έχασε τη ζωή του ο μοναδικός επιβαίνων πιλότος την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ενώ κατά την έρευνα στο σημείο της πτώσης αποκαλύφθηκε ότι το αεροπλάνο μετέφερε μεγάλο φορτίο ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα 40 έως 50 κιλά χασίς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα (μεταξύ 13:40 και 15:00 τοπική ώρα) στην επαρχία Μπρέσια της Λομβαρδίας, κοντά στις νότιες όχθες της λίμνης Γκάρντα. Καθώς οι αρχικές ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης δεν προσδιόριζαν το ακριβές σημείο πρόσκρουσης, οι ιταλικές Αρχές οργάνωσαν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας στην αγροτική περιοχή μεταξύ Λονάτο ντελ Γκάρντα, Μπεντιζόλε και Παντένγκε σουλ Γκάρντα, με τη συμμετοχή ελικοπτέρου ασθενοφόρου της περιφερειακής υπηρεσίας AREU από το Μπέργκαμο, ελικοπτέρου διάσωσης Drago της πυροσβεστικής από τη Μαλπένσα, καραμπινιέρων, πυροσβεστών, ομάδας διάσωσης βουνού Valsabbia και ιατρικών συνεργείων.

Το κατεστραμμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε σε ανοιχτή εξοχή, με τον πιλότο να ανασύρεται νεκρός και χωρίς να υπάρχουν άλλοι επιβάτες.

Τα ναρκωτικά στα συντρίμμια και η ταυτότητα του πιλότου

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σημείο της συντριβής, οι Αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με ένα απρόσμενο εύρημα: ανάμεσα στα συντρίμμια και γύρω από την άτρακτο του Cessna εντοπίστηκαν 40 έως 50 κιλά χασίς, μέρος των οποίων παρέμενε στο εσωτερικό του αεροσκάφους, ενώ το υπόλοιπο είχε εκτιναχθεί στον περιβάλλοντα χώρο κατά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Παρότι αρχικά η ταυτοποίηση του θύματος ήταν δυσχερής λόγω της κατάστασης της σορού και της απουσίας εγγράφων επάνω του, οι ιταλικές Αρχές προχώρησαν στην αναγνώριση του πιλότου. Πρόκειται για τον 29χρονο Γιασίν Ζουλάι (Yassin Zoulay), γεννημένο στο Κιάρι (Chiari) της επαρχίας Μπρέσια, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις διωκτικές Αρχές και είχε καταδικαστεί στο παρελθόν στην Ιταλία για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το όνομά του περιλαμβανόταν σε έρευνες για διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών.

Το αεροσκάφος (Cessna 172B με αριθμό σειράς κατασκευαστή 17248217, το οποίο αρχικά είχε αναφερθεί εσφαλμένα ως υπερελαφρύ προτού η ANSV επιβεβαιώσει τον ακριβή τύπο του) είχε απογειωθεί από την Ισπανία με προβλεπόμενο προορισμό το αεροδρόμιο Βερόνα-Μποσκομάντικο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 29χρονος να επιχείρησε να προσγειωθεί σε απομονωμένη περιοχή κοντά στο Μπεντιζόλε ή το Λονάτο ντελ Γκάρντα για να ξεφορτώσει τα ναρκωτικά προτού φτάσει στον τελικό προορισμό του, ή να αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω ομίχλης και έλλειψης καυσίμων.

🔵50 kg di hashish trovati nel piccolo #aereo precipitato mercoledì a Lonato del Garda (Brescia). Il pilota, che non è sopravvissuto, era già stato condannato in Italia per #narcotraffico. Il Cessna era decollato dalla Spagna, diretto a Verona. Le indagini seguite della DDA. https://t.co/7VpckvI1IQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 22, 2026

ITALIA: Piccolo aereo si schianta in un campo a Barcuzzi nel comune di Lonato del Garda (Brescia): Morto il pilota di 29 anni https://t.co/NektxZ82rw — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) November 19, 2026

Διπλή έρευνα από την ANSV και τις διωκτικές Αρχές

Για το δυστύχημα βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες έρευνες τόσο για τα αεροπορικά αίτια της πτώσης όσο και για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τη συμμετοχή των καραμπινιέρων, της Αντιμαφίας και της Europol.

Από την πλευρά της, η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Πτήσεων της Ιταλίας (ANSV) επιβεβαίωσε στις 18 Νοεμβρίου την έναρξη επίσημης έρευνας ασφαλείας και την αποστολή ερευνητή στο σημείο του ατυχήματος.

Η υπηρεσία εξετάζει τα φυσικά ευρήματα των συντριμμιών (κινητήρας, έλικα, χειριστήρια πτήσης, σύστημα καυσίμου), το ιστορικό συντήρησης και αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, τις μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή της λίμνης Γκάρντα, καθώς και τα δεδομένα ραντάρ και παρακολούθησης πτήσεων και το κινητό τηλέφωνο του πιλότου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στη συντριβή.

French-Registered Cessna 172 Crashes Near Lake Garda, Italy, Killing Sole Pilot; ANSV Opens Investigation A French-registered Cessna 172B Skyhawk, F-BJLK, crashed near Barcuzzi in Lonato del Garda, Italy, on November 18, 2026, killing its sole pilot. The aircraft was destroyed, prompting an extensive emergency response involving rescue helicopters and Italian authorities. Italy’s ANSV has opened a formal safety investigation. ASX News examines the preliminary flight history, wreckage recovery, aircraft specifications, available tracking evidence and critical questions surrounding the fatal accident. Full report: https://t.co/qh0N0ZGllJ Subscribe for updates. It’s always free and never spam, guaranteed. — ASX Research 🇺🇸 🇵🇭 (@AviationSafetyX) November 19, 2026

ΠΗΓΕΣ: rainews.it, unionesarda.it, ansa.it, asxnews.org