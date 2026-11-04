Έναν μάλλον ασυνήθιστο «πελάτη» υποδέχθηκε κατάστημα με μπέιγκελ στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας μικρός αλιγάτορας μπήκε από την πίσω πόρτα και περιπλανήθηκε στους χώρους της επιχείρησης μέχρι να φτάσει στον μπροστινό πάγκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Southport, στο κατάστημα Bagel Dock Express, και καταγράφηκε καρέ-καρέ από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο αλιγάτορας, μήκους περίπου 90 εκατοστών, εκμεταλλεύτηκε μία πίσω πόρτα που είχε παραμείνει ανοιχτή και πέρασε αρχικά στο εσωτερικό του καταστήματος.

Στη συνέχεια διέσχισε την κουζίνα και κινήθηκε μέχρι τον χώρο εξυπηρέτησης, όπου βρέθηκε σχεδόν μπροστά στον πάγκο, σαν να περίμενε να παραγγείλει.

Η αντίδραση του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Jesse Driscoll, δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του ερπετού μέχρι τη στιγμή που το είδε ξαφνικά μπροστά του.

Στο βίντεο ασφαλείας καταγράφεται η στιγμιαία αντίδραση πανικού του, προτού απομακρυνθεί και καλέσει τις Αρχές.

Ο ίδιος εξήγησε αργότερα ότι ήταν απασχολημένος με την εγκατάσταση ενός νέου φούρνου και δεν είχε καταλάβει ότι ο αλιγάτορας είχε εισέλθει από την πίσω πλευρά του καταστήματος.

«Ποτέ σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν περίμενα να δω έναν αλιγάτορα», δήλωσε στο τοπικό δίκτυο WWAY, περιγράφοντας την έκπληξή του.

Το κατάστημα ήταν κλειστό

Ευτυχώς, το Bagel Dock Express δεν ήταν ανοιχτό για το κοινό εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσουν πελάτες.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία του Southport μαζί με την αρμόδια υπηρεσία προστασίας ζώων, που κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια το νεαρό ερπετό.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

«Η φήμη για τα φρέσκα μπέιγκελ έφτασε μέχρι τον βάλτο»

Η επιχείρηση αντιμετώπισε τελικά την απρόσμενη επίσκεψη με χιούμορ.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασε ότι, όπως φαίνεται, «η φήμη για τα φρέσκα μπέιγκελ έφτασε μέχρι τον βάλτο», χαρακτηρίζοντας τον αλιγάτορα έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο πελάτη.

Παρά το χιουμοριστικό σχόλιο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι το ζώο έφαγε ή πρόλαβε να πάρει κάποιο μπέιγκελ. Το βίντεο καταγράφει απλώς την πορεία του μέσα στο κατάστημα μέχρι τον πάγκο.

Όχι το πρώτο απρόσμενο ραντεβού με αλιγάτορα στο Southport

Οι κάτοικοι της παραθαλάσσιας περιοχής δεν είναι εντελώς άγνωστοι σε ανάλογα περιστατικά, καθώς οι αλιγάτορες ζουν φυσικά στις παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, στην ίδια ευρύτερη περιοχή είχε εντοπιστεί αλιγάτορας περίπου 3,6 μέτρων έξω από κατοικία, ενώ ένα ακόμη ερπετό περίπου 2,4 μέτρων είχε κάνει την εμφάνισή του σε drive-through τράπεζας.

Αυτή τη φορά, πάντως, ο μικρός αλιγάτορας φαίνεται πως προτίμησε έναν πολύ πιο… γαστρονομικό προορισμό.