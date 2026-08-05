Μακελειό σημειώθηκε σε σπίτι της οδού Brooks Road στην περιοχή Πρόσπεκτ Χιλς, στη Βόρεια Καρολίνα, στις ΗΠΑ, με τις τοπικές αστυνομικές αρχές να κάνουν λόγο για μαζική ένοπλη επίθεση.

Οι πρώτες συγκεχυμένες αναφορές που επί του παρόντος δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, μιλούν για νεκρούς και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς, ενώ όπως ανακοίνωσε ο Σερίφης της κομητείας Κάσγουελ, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 8:30 π.μ. (ώρα ΗΠΑ), ενώ επιβεβαιωμένα υπάρχει ήδη ένας νεκρός και ένας τραυματίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

Λίγη ώρα μετά έγινε γνωστό πως τρεις άνθρωποι έχουν πιστοποιηθεί νεκροί, είναι ηλικίας άνω των 17 ετών, ενώ προέρχονται από την ίδια οικογένεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες από τις Αρχές ούτε για τον ύποπτο, ούτε για τον ακριβή αριθμό τραυματιών ή νεκρών. Οι ερευνητές από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Caswell, την Τροχαία της Βόρειας Καρολίνας (State Highway Patrol) και το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας εθεάθησαν συγκεντρωμένοι έξω από μία κατοικία, όπως φαίνεται στην ανωτέρω δημοσίευση του Fox News, ενώ μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η αστυνομική επέμβαση ήταν άμεση, ενώ το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το ευρύ κοινό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε συλληφθεί κάποιος ύποπτος.

Το Γραφείο Ερευνών της πολιτείας έχει αναλάβει ενεργό ρόλο για τη διαλεύκανση του αιματηρού συμβάντος, ζητώντας παράλληλα κάθε δυνατή συνδρομή για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση. Κλιμάκια των αρχών πραγματοποιούν αυτοψίες και συγκεντρώνουν αποδεικτικό υλικό, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και η ακριβής εξέλιξη του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής πάντως, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των νεκρών και των τραυματιών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.