Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την Τετάρτη 29/10, ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων κρουζ θάλασσας–επιφάνειας στα δυτικά της ύδατα, σε μια ακόμη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ (KCNA), η δοκιμή «επιβεβαίωσε με ακρίβεια την επιχειρησιακή αξιοπιστία» του νέου τύπου πυραύλων και «διεύρυνε τη σφαίρα δράσης των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας». Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα πυραύλων συνεχίζει να αναπτύσσεται «στο πλαίσιο της αυτοάμυνας απέναντι στις εξωτερικές απειλές».

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι εξετάζει τις σχετικές αναφορές, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιώσει ακόμη την εκτόξευση.

Η νέα πρόκληση της Πιονγκγιάνγκ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην κορεατική χερσόνησο, καθώς ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ στην πόλη Γκιόνγκτζου, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC).

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα επιχειρεί, μέσω τέτοιων δοκιμών, να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση ενόψει της περιφερειακής συνόδου και της αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Πηγή: Associated Press