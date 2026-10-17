Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν την Πέμπτη δοκιμή μιας νέας τορπίλης, με σκοπό την επαλήθευση των τεχνολογικών αναβαθμίσεων του οπλικού συστήματος, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), κάνοντας λόγο για σημαντικό βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Σύμφωνα με το KCNA, η τεχνολογία πρόωσης της τορπίλης βελτιστοποιήθηκε μέσω περισσότερων από 180 δοκιμών την τελευταία πενταετία. Υπογραμμίζει επίσης πως το οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων και την καθοδήγηση της «υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας» τορπίλης.