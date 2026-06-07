Η Πιονγιάνγκ ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις προθέσεις της όσον αφορά το εξοπλιστικό της πρόγραμμα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα αλλά και τους συμμάχους της.

Πιο συγκεκριμένα, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη χώρα, η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιο Γιονγκ, κατέστησε σαφές ότι το πυρηνικό status της Βόρειας Κορέας αποτελεί μια πραγματικότητα που δεν πρόκειται να τεθεί σε καμία τράπεζα συνομιλιών.

Μέσα από ένα άρθρο γνώμης που φιλοξενήθηκε στην κυριακάτικη έκδοση της επίσημης εφημερίδας του κυβερνώντος κόμματος, Rodong Sinmun, η ισχυρή γυναίκα του καθεστώτος υπογράμμισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά σε καμία εξωτερική πίεση ή απειλή.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Κιμ Γιο Γιονγκ, πέρα από τα επίσημα καθήκοντά της ως διευθύντρια του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Εργατικού Κόμματος, αναγνωρίζεται διεθνώς ως η στενότερη σύμβουλος του Κιμ Γιονγκ Ουν και το πρόσωπο που διαμορφώνει την επικοινωνιακή και εξωτερική στρατηγική της απομονωμένης χώρας.

Σημειώνεται πως η Βόρεια Κορέα κατοχύρωσε στο Σύνταγμά της το 2023 τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης, μια αρχή την οποία είχε διακηρύξει έναν χρόνο νωρίτερα ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Στη χώρα έχουν επιβληθεί αυστηρές διεθνείς κυρώσεις για το πρόγραμμά της παραγωγής πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θέτουν την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας ως όρο για την άρση των κυρώσεων αυτών.

Αλλά η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο, που εκτιμάται σε μερικές δεκάδες κεφαλές, της παρέχει ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε εισβολής ή ανατροπής του καθεστώτος της. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και της Βενεζουέλας.