Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά την 8η Απριλίου, όταν είχαν εκτοξευτεί, με διαφορά λίγων ωρών, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από την περιοχή Γουονσάν προς ανατολάς.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επισημαίνει πως η σημερινή ήταν η έβδομη εκτόξευση βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου από την αρχή του έτους.