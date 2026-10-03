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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας -, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.
Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.
Χθες Παρασκευή, η Πιονγκγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά Νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), απορρίπτοντας την αξίωση της Νότιας Κορέας να ζητήσει συγγνώμη.