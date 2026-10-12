Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας -, όπως έγινε γνωστό από τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, λίγες ημέρες αφότου η Σεούλ προχώρησε σε δοκιμή υπερηχητικού οπλικού συστήματος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας εντόπισαν αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ προς την Ανατολική Θάλασσα γύρω στις 09:20 (τοπική ώρα, 03:20 στην Ελλάδα), ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο έκανε λόγο για δύο βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Οι εκτοξεύσεις ακολούθησαν τη δοκιμή υπερηχητικού οχήματος ολίσθησης (HGV) από τη Σεούλ, του πρώτου νοτιοκορεατικής κατασκευής συστήματος αυτού του τύπου. Ένα HGV (Hypersonic Glide Vehicle) αποσπάται από πύραυλο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και εφορμά προς τον στόχο του με ταχύτητα τουλάχιστον 5 Mach.

Στις 3 Οκτωβρίου η Βόρεια Κορέα είχε εκτοξεύσει υπερηχητικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς. Ένα προηγμένο πύραυλο που, σύμφωνα με την Πιονγκγιάνγκ, ενσωματώνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.