Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κάλεσε τον στρατό της χώρας του να προετοιμαστεί «για πραγματικό πόλεμο», σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα κρατικά ΜΜΕ από την Πιονγιάνγκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έκανε τις εν λόγω δηλώσεις, ενώ παρακολουθούσε ασκήσεις μονάδων του βορειοκορεατικού πυροβολικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο Korean Central News Agency, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης προέτρεψε τους στρατιώτες να είναι έτοιμοι «για πραγματικό πόλεμο ανά πάσα στιγμή» και να είναι ικανοί να «καταστρέψουν τον εχθρό σε κάθε μάχη».

North Korean leader Kim Jong Un has urged his military to be ready “for real war” as he observed a firing contest of artillery units, Pyongyang state media said Thursday. https://t.co/2atbAz69VT pic.twitter.com/Jaf1ow8ayH

