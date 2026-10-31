Έντονη ήταν η αντίδραση της Βόρειας Κορέας απέναντι στην κοινή ανακοίνωση της ομάδας κρατών που εποπτεύει την επιβολή των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της. Μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA, η Πιονγκγιάνγκ εξαπέλυσε τα πυρά της, κάνοντας λόγο για εχθρική στάση εκ μέρους των ΗΠΑ και της Δύσης και χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της».

Το νέο ξέσπασμα πυροδοτήθηκε από τη δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη η Πολυμερής Ομάδα Παρακολούθησης Κυρώσεων (MSMT), στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα. Ο εν λόγω συνασπισμός απηύθυνε σαφές κάλεσμα προς όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να προχωρήσουν στην πλήρη και αυστηρή εφαρμογή των αποφάσεων για την επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων κατά του βορειοκορεατικού καθεστώτος.

Απαντώντας στις πιέσεις, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας έστειλε ηχηρό μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας: «Οι κυρώσεις και οι πιέσεις μπορεί να αποδίδουν σε αδύναμους, αλλά ποτέ σε εμάς». Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η επιβολή των κυρώσεων «δεν μπορεί να κλονίσει τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα».

Υπενθυμίζεται ότι ο διακηρυγμένος στόχος των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι να βάλουν οριστικό «φρένο» στα εξοπλιστικά προγράμματα της Βόρειας Κορέας, με επίκεντρο την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.