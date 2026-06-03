Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, τίμησε προσωπικά τις παίκτριες της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Naegohyang, η οποία κατέκτησε το Champions League Ασίας, καθώς και την εθνική ομάδα U17 Γυναικών για τη δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του Ασιατικού Κυπέλλου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (KCNA), ο Κιμ παρακολούθησε ένα φιλικό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026. Η αναμέτρηση, που χαρακτηρίστηκε από υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 80ή επέτειο της Κεντρικής Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, την οποία ο ηγέτης χαρακτήρισε «στρατηγικό οχυρό για την ανάπτυξη του κόμματος».

North Korea’s women’s club-level regional champions were nearly emotionless while competing in South Korea. But after returning home and meeting Kim Jong Un, many were seen crying, jumping, and wiping away tears.@imgawonbae pic.twitter.com/ch8QYid5kg — Will Ripley (@willripleyCNN) June 3, 2026

Πριν από τη σέντρα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τις αθλήτριες και τους προπονητές, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχίσουν να κερδίζουν τρόπαια συνδεδεμένα με τον πατριωτισμό τους. Οι εικόνες των κρατικών μέσων έδειξαν πολλές παίκτριες να ξεσπούν σε δάκρυα συγκίνησης κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών και των φωτογραφίσεων. Το αμερικανικό δίκτυο CNN σχολίασε το έντονο κοντράστ ανάμεσα στους πανηγυρισμούς στη Νότια Κορέα και τη συναισθηματική φόρτιση μπροστά στον ηγέτη τους, επισημαίνοντας ότι στη Βόρεια Κορέα η αναγνώριση από τον Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρείται ανώτερη από τη δόξα ή τα χρήματα.

Η συμμετοχή της Naegohyang στο τουρνουά είχε ιστορική και πολιτική σημασία, καθώς σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση Βορειοκορεατών αθλητών στον Νότο μετά το 2018, σε μια περίοδο παγωμένων διμερών σχέσεων. Παρά τις ελπίδες του Νοτιοκορεάτη Υπουργού Ενοποίησης, Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, ότι η διοργάνωση θα μπορούσε να σπάσει την οκταετή αποξένωση, οι εντάσεις παρέμειναν. Ο προπονητής της Naegohyang αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου όταν Νοτιοκορεάτης δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τον όρο «Βορράς» αντί για την επίσημη ονομασία της χώρας (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας), ενώ τα ΜΜΕ της Πιονγιάνγκ απέφυγαν να αναφέρουν ότι οι αγώνες έγιναν στη Νότια Κορέα.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Naegohyang, που ιδρύθηκε το 2012 και υποστηρίζεται από εγχώρια βιομηχανία, επιβεβαίωσε την κυριαρχία της διαθέτοντας παίκτριες με παγκόσμιους τίτλους στις μικρές κατηγορίες της FIFA. Αφού απέκλεισε τη γηπεδούχο Suwon FC, επικράτησε στον τελικό της 23ης Μαΐου της ιαπωνικής Tokyo Verdy Beleza με 1-0. Αν και ο τίτλος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η μεταφορά των χρημάτων στη Βόρεια Κορέα παραμένει αβέβαιη λόγω των διεθνών κυρώσεων, με την Ασιατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (AFC) να τηρεί σιγή ιχθύος.