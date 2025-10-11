Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές ικανό να πλήξει την ενδοχώρα των ΗΠΑ, σε στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγιάνγκ, με αφορμή την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος.

Το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA χαρακτήρισε τον πύραυλο Hwasong-20, ως το «ισχυρότερο στρατηγικό πυρηνικό σύστημα όπλων» της χώρας, ενώ το μέγεθός του σύμφωνα με το BBC, του επιτρέπει να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές.

Η σειρά Hwasong των ICBM δίνει στη Βόρεια Κορέα την δυνατότηα να στοχεύει οπουδήποτε στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα του συστήματος καθοδήγησης για την ακρίβεια χτυπήματος του στόχου και την ικανότητα της κεφαλής που φέρει να αντέξει την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι πολλαπλές κεφαλές θα αυξήσουν την πίεση στα υπάρχοντα συστήματα πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ και θα ενισχύσουν αυτό που ο Κιμ θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτρεπτικών αποτελεσμάτων κατά της Ουάσινγκτον», ανέφερε ο Άνκιτ Πάντα της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Carnegie Endowment for International Peace.

Άλλα όπλα που εκτέθηκαν περιλάμβαναν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, έναν νέο τύπο πολλαπλού εκτοξευτή πυραύλων και έναν εκτοξευτή για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής της Βόρειας Κορέας στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην οποία παρουσιάστηκε ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος μπροστά σε διεθνείς αξιωματούχους το Σάββατο.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ, εθεάθησαν στο πλευρό του Κιμ στην παρέλαση, ενώ άλλοι ξένοι αξιωματούχοι παρακολουθούσαν.