Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα οπλική δοκιμή, δοκίμασε αυτή τη φορά τορπίλες που προορίζονται για τον εξοπλισμό του πολεμικού ναυτικού της από το 2027, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, καθώς η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει με ταχύ ρυθμό τις στρατιωτικές δοκιμές της.

Ήδη στα μέσα του Οκτωβρίου ανακοινώθηκε από τις αρχές ότι δοκιμάστηκε τορπίλη ακριβείας που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την κατεύθυνση και τον εντοπισμό του στόχου.

Η νέα δοκιμή, που ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα, επέτρεψε να «επαληθευτεί η αποτελεσματικότητα στη μάχη του νέου τύπου συστήματος τορπιλών υψηλής ταχύτητας», ανέφερε το KCNA, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης, το νέο όπλο θα εξοπλίσει το βορειοκορεατικό πολεμικό ναυτικό από τις αρχές του 2027. Η Βόρεια Κορέα κάνει τη μια πίσω από την άλλη οπλικές δοκιμές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς δοκίμασε πυραύλους, drones και τορπίλες.

Ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν (φωτό) χαρακτηρίζει προτεραιότητα την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού της χώρας του. Η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε στην καθέλκυση το 2025 δυο νέων αντιτορπιλικών 5.000 τόνων και θέλει να αποκτήσει νέα κλάση 10.000 τόνων.

Ο κ. Κιμ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του κατασκευάζει νέο πλοίο με δυνατότητες, ιδίως πυρηνικές, που «δεν έχει καμιά άλλη χώρα στον κόσμο».