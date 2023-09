Με μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ, παρουσία του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, εορτάστηκε σήμερα η συμπλήρωση 75 ετών από την ανακήρυξη της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας.

Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία που φέρει το όνομα του πρώτου ηγέτη της χώρας, του Κιμ Ιλ Σουνγκ (παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν).

BREAKING: North Korea conducted an overnight paramilitary parade with Kim Jong Un, his daughter and other top officials in attendance on Saturday. A Chinese delegation and Russian guests watched the procession of civil forces march through the streets of Pyongyang. Story soon… pic.twitter.com/gaGdWvfTGY

— NK NEWS (@nknewsorg) September 9, 2023