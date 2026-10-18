Ένα εντυπωσιακό σκάφος 80 μέτρων καταγράφηκε επανειλημμένα από δορυφορικές λήψεις στην θαλάσσια περιοχή του Γουονσάν, κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια τοποθεσία που γειτνιάζει άμεσα με την ιδιωτική παραθαλάσσια κατοικία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του BBC, το συγκεκριμένο σκάφος ξεχωρίζει για τις ιδιαιτερότητές του, καθώς διαθέτει μια πισίνα 50 μέτρων στο κατάστρωμα, εξοπλισμένη με νεροτσουλήθρες.

Un yate con una piscina de 50 metros y toboganes acuáticos: imágenes satelitales revelan el lujoso complejo de vacaciones de Kim Jong-un en Corea del Norte https://t.co/QXT26ZPplM — BBC News Mundo (@bbcmundo) October 18, 2026







Από τη συντήρηση στις καλοκαιρινές εξορμήσεις

Ύστερα από παρατεταμένη παραμονή σε επισκευαστική ζώνη, το σκάφος τέθηκε εκ νέου σε κίνηση στις αρχές Ιουλίου, κατευθυνόμενο προς τη χερσόνησο Κάλμα.

Στην περιοχή αυτή, εκτός από το κύριο σκάφος, παρατηρήθηκε η παρουσία κι άλλων μεγάλων σκαφών. Αναλυτές και πρώην στελέχη του καθεστώτος, που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό, εξηγούν ότι η κυκλοφορία τέτοιων πολυτελών σκαφών είναι αποκλειστικό προνόμιο της ηγετικής ομάδας.

Όπως αναφέρει ο Ρι Γιονγκ Χο, πρώην αξιωματούχος του «Γραφείου 39» (υπηρεσίας αρμόδιας για τη διαχείριση των ξένων κεφαλαίων της ηγεσίας), τα σκάφη αυτά φυλάσσονται σε ναυπηγεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μεταφέρονται το καλοκαίρι κοντά στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του Κιμ για τη διασκέδαση της οικογένειάς του.

Η αντίθεση της χλιδής με την πραγματικότητα της χώρας

Η πραγματική οικονομική επιφάνεια των ηγετών της Βόρειας Κορέας παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά. Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, κατατάσσουν τη χώρα μεταξύ των φτωχότερων παγκοσμίως, επισημαίνοντας ότι οι πόροι διοχετεύονται κατά προτεραιότητα στο εξοπλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα.

Εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζουν ότι η πλειονότητα των πολιτών βρίσκεται αντιμέτωπη με στερήσεις, καταναγκαστική εργασία και ελλείψεις τροφίμων που επηρεάζουν σχεδόν το 40% του πληθυσμού.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας, η ηγεσία συνεχίζει να απολαμβάνει ανέσεις υψηλού κόστους. Αν και η ακριβής αξία των σκαφών που αποτυπώνονται στις δορυφορικές εικόνες δεν είναι δυνατον να υπολογιστεί με ακρίβεια, παρόμοιες θαλαμηγοί κοστολογούνται από δεκάδες έως και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικά, ακόμη και μικρότερα σκάφη που είχε στην κατοχή του ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στο παρελθόν εκτιμώνταν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: BBC