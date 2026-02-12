Η Επιτροπή Βουλγαρικής Ιθαγένειας, η οποία λειτουργεί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ανακοίνωσε μέσω της ετήσιας έκθεσή της ότι πέρυσι 1.975 πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησαν τη βουλγαρική υπηκοότητα. Αυτός ο αριθμός κατατάσσει τη χώρα στην τρίτη θέση, μετά την Ουκρανία και την Τουρκία, όσον αφορά τις εκδοθείσες βουλγαρικές υπηκοότητες.

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν 1.698 πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας είχαν λάβει βουλγαρικό διαβατήριο, σημειώνοντας άνοδο κατά 277 άτομα. Ωστόσο, ο αριθμός παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2023, έτους κατά το οποίο οι υπηκοότητες που χορηγήθηκαν ξεπέρασαν τις 2.400.

Εκτιμάται ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Βουλγαρία έχει παραχωρήσει περισσότερα από 100.000 διαβατήρια σε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας.

Τα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων υπογραμμίζουν ότι πολλοί επιδιώκουν την απόκτηση βουλγαρικού διαβατηρίου κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, ώστε να εργάζονται ελεύθερα σε χώρες της ΕΕ, παρά λόγω εθνοτικής βουλγαρικής ταυτότητας ή καταγωγής.

Η τελευταία απογραφή του 2021 στη Βόρεια Μακεδονία καταγράφει ότι οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 3.500 άτομα. Η Σόφια αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία, θεωρώντας ότι η πραγματική παρουσία Βουλγάρων στη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερη, επικαλούμενη και τον μεγάλο αριθμό πολιτών που έχουν αποκτήσει βουλγαρική υπηκοότητα.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ