Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, στον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο Άρμπεν Φετάι, ο οποίος κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης με αρμοδιότητα τη Χρηστή Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Διαφάνειας.

Στο κείμενο της παραίτησής του, το οποίο ο ίδιος δημοσιοποίησε, ο Φετάι εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι η απόφασή του να αποχωρήσει ελήφθη καθώς «υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του». Από την πλευρά του, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας πως έκανε δεκτό το αίτημα παραίτησης.

Ο Άρμπεν Φετάι αποτελεί στέλεχος του αλβανικού κόμματος «VLEN» («Αξίζει»), το οποίο μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό. Εντούτοις, το προηγούμενο διάστημα φέρεται να είχε έρθει σε ρήξη και πολιτική διαφωνία με κορυφαία στελέχη της παράταξής του. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τους τελευταίους μήνες απείχε από τα καθήκοντά του και δεν έδινε το «παρών» στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας.

Επισπεύδονται οι διαδικασίες για κυβερνητικό ανασχηματισμό στη Βόρεια Μακεδονία

Η απομάκρυνση του Φετάι εκτιμάται ότι επισπεύδει τις διαδικασίες για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, τον οποίο ο Πρωθυπουργός Μίτσκοσκι έχει ήδη εξαγγείλει για τον τρέχοντα μήνα.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας πλαισιώνεται συνολικά από πέντε αντιπροέδρους, ενώ οι δύο βασικοί πυλώνες του κυβερνώντος σχήματος είναι το VMRO-DPMNE, υπό την ηγεσία του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, και το αλβανικό «VLEN».