Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Δικαστήριο στα Σκόπια διέταξε σήμερα την προφυλάκιση για 30 ημέρες του επικεφαλής της δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας και ενός ακόμη στελέχους της, καθώς θεωρούνται υπεύθυνοι για τη συνεχιζόμενη κρίση αποκομιδής απορριμμάτων που έχει παραλύσει την πόλη. Οι δύο κατηγορούνται ότι με τις πράξεις ή παραλείψεις τους έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον της πρωτεύουσας της Βόρειας Μακεδονίας.

Η εικόνα στα Σκόπια είναι πλέον αποκαρδιωτική. Σωροί απορριμμάτων έχουν κατακλύσει τους δρόμους, ακόμη και σε κεντρικά σημεία, καθώς τα απορριμματοφόρα περνούν ελάχιστα ή καθόλου. Η δυσοσμία, τα τρωκτικά και οι αυξανόμενες ανησυχίες των κατοίκων έχουν μετατρέψει το ζήτημα σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Η δημοτική υπηρεσία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής σαφείς απαντήσεις για την αιτία της παράλυσης. Εργαζόμενοι πάντως καταγγέλλουν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους και επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος του στόλου των απορριμματοφόρων είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών, γεγονός που έχει επιδεινώσει την ήδη προβληματική κατάσταση.

Παράλληλα, η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενες παραλείψεις τόσο της Υπηρεσίας Καθαριότητας όσο και της απερχόμενης δημάρχου Ντανέλα Άρσοφσκα. Η Άρσοφσκα, που είχε εκλεγεί το 2021 με τη στήριξη του VMRO-DPMNE, έχει έκτοτε συγκρουστεί με το κόμμα και τον ηγέτη του – και νυν πρωθυπουργό – Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Το VMRO-DPMNE την κατηγορεί για ανεπάρκεια και πλήρη αποτυχία στη διαχείριση της πόλης των περίπου 550.000 κατοίκων, ενώ εκείνη ανταπαντά ότι το κόμμα υπονομεύει σκόπιμα το έργο της, κρατώντας «όμηρο» τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι κάτοικοι των Σκοπίων εκφράζουν οργή και αγανάκτηση, δηλώνοντας ότι η πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο.

Το θέμα έχει αποκτήσει πλέον έντονη πολιτική διάσταση, καθώς η κρίση καθαριότητας δεσπόζει στην ατζέντα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Στην αναμέτρηση για τη δημαρχία των Σκοπίων θα τεθούν αντιμέτωποι ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιόργκιεφσκι, και ο Άμαρ Μετσίνοβιτς του αντισυστημικού ακροαριστερού κόμματος Levica.

Στον πρώτο γύρο, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, ο Γκιόργκιεφσκι συγκέντρωσε ποσοστό 39,42%, ενώ ο Μετσίνοβιτς, που θεωρήθηκε η έκπληξη της διαδικασίας, έλαβε 13,18%.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ