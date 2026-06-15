Στα χέρια της αστυνομίας της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται ένας 44χρονος κάτοικος των Σκοπίων, ο οποίος συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος για τον εμπρησμό των δύο οχημάτων με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες πλησίον της πρεσβείας της Βουλγαρίας.

Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό (βίντεο) από τη στιγμή της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Στα πλάνα αποτυπώνεται η δράση ενός άνδρα, ο οποίος προσεγγίζει τα δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε πολύ μικρή απόσταση από το κτίριο της διπλωματικής αποστολής, τα περιχύνει με εύφλεκτο υγρό και αμέσως μετά τους θέτει φωτιά.

Οι αντιδράσεις των δύο κυβερνήσεων

Να υπενθυμίσουμε πως το περιστατικό προκάλεσε την άμεση και αυστηρή καταδίκη τόσο από τα Σκόπια, όσο και από τη Σόφια, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οπτικές των δύο πλευρών.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας καταδίκασε απερίφραστα τον βανδαλισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «απαράδεκτη επίθεση στις Αρχές της ασφάλειας, των διπλωματικών σχέσεων και του διεθνούς δικαίου».

Στην ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατία και έστειλε το μήνυμα ότι κάθε προσπάθεια πρόκλησης εντάσεων, διασποράς μίσους ή διατάραξης της ασφάλειας θα παταχθεί με τη μέγιστη αυστηρότητα.

Το βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε επίσης έντονα, επισημαίνοντας ότι η επιθετική αυτή πράξη έθεσε σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των υπαλλήλων της Πρεσβείας. Σημειώθηκε, μάλιστα ότι η ζημιά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση του Βούλγαρου προξένου, ο οποίος περιόρισε τη φωτιά με πυροσβεστήρα.

Το ΥΠΕΞ της Βουλγαρίας ζήτησε άμεση απονομή δικαιοσύνης και απέδωσε την επίθεση στον επιθετικό πολιτικό λόγο, την υποκίνηση μίσους και την αδράνεια των θεσμών της Βόρειας Μακεδονίας σε παλαιότερα περιστατικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Σόφια θα αντιταχθεί με κάθε μέσο στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος φόβου εις βάρος των Βουλγάρων.