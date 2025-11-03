Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η δεύτερη φάση των τοπικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, που διεξήχθη την Κυριακή 2 Νοεμβρίου σε 37 από τους συνολικά 81 δήμους της χώρας, «σφράγισε» την κυριαρχία του κυβερνώντος εθνικιστικού δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, ενισχύοντας τη θέση του ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Στον πρώτο γύρο της 19ης Οκτωβρίου, οι υποψήφιοι του VMRO-DPMNE είχαν ήδη καταγράψει εντυπωσιακή επιτυχία, κερδίζοντας 33 από τις 44 δημαρχίες που κρίθηκαν άμεσα και πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια.

Οι εκλογές επεκτάθηκαν και στην πρωτεύουσα, Σκόπια, όπου η εκλογική αναμέτρηση κρίθηκε ως κρίσιμη για την πολιτική ισορροπία στη χώρα.

Στον δήμο των Σκοπίων, ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE Όρτσε Γκιοργκίεφσκι εξελέγη νέος δήμαρχος με ποσοστό 57,5%, έναντι 36,5% που συγκέντρωσε ο αντίπαλός του, ‘Αμαρ Μετσίνοβιτς, υποψήφιος του αριστερού κόμματος «Αριστερά».

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου, η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο VMRO-DPMNE προηγείται σε τουλάχιστον 20 δήμους, ενώ η αντιπολιτευόμενη SDSM φέρεται να έχει κερδίσει μόλις σε τρεις, με την αλβανική συμμαχία VLEN να προηγείται σε πέντε.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ανήλθε περίπου στο 46 % στον πρώτο γύρο, ενώ η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα — ένδειξη ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε συνθήκες ενισχυμένου ενδιαφέροντος.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του κόμματός του: «Αυτή είναι μια νίκη για τον λαό μας που υποφέρει, τα όνειρά του για τα οποία αγωνιζόμαστε, τις ελπίδες του και για την κοινή μας πατρίδα», ανέφερε ακόμη ο Μίτσκοσκι.

Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις που εστίαζαν στην οικονομία, τις θέσεις εργασίας και την εκπαίδευση, πολλοί ψηφοφόροι φαίνεται πως έδωσαν προτεραιότητα στην κακή κατάσταση των υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης — ειδικά της αποκομιδής απορριμμάτων στα Σκόπια, όπου για εβδομάδες υπήρχε συσσώρευση σκουπιδιών και περιστατικά όπως το δάγκωμα ενός παιδιού από αρουραίο, που τράβηξαν την προσοχή της κοινής γνώμης.

Η σαρωτική επικράτηση του VMRO-DPMNE αποδυναμώνει σημαντικά τις προοπτικές για πρόωρες εθνικές εκλογές, δίνοντας στον κόμμα του Μίτσκοσκι ισχυρό προβάδισμα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το κόμμα εξασφαλίζει πολιτική νομιμοποίηση για να ενισχύσει την επιρροή του και να διαμορφώσει την ατζέντα της κυβέρνησης.

Η SDSM, από την πλευρά της, εμφανίζεται αποδυναμωμένη και υπό πίεση να επανεξετάσει τη στρατηγική της εν όψει των επερχόμενων εκλογικών προκλήσεων.

