Ένα πρωτοφανές περιστατικό ηλεκτρονικών παρεμβολών σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες σε απόσταση μικρότερη των 200 μιλίων από τις αγγλικές ακτές, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The i Paper.

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να παρεμπόδισε τα σήματα δορυφορικής πλοήγησης, οδηγώντας στην απώλεια σήματος GPS σε περίπου 140 αεροσκάφη. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ρωσία προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια τόσο κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο, κίνηση που ερμηνεύεται ως κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου που διεξάγει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι πτήσεις που επηρεάστηκαν και οι φόβοι των ειδικών

Τα αεροσκάφη που έχασαν το σήμα τους είχαν απογειωθεί, μεταξύ άλλων, από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, όπως το Εδιμβούργο, το Μάντσεστερ και το Χίθροου του Λονδίνου. Ανάλυση της ομάδας αεροπορικών πληροφοριών Hexbird κατέδειξε ότι ανάμεσα στις πτήσεις που επηρεάστηκαν βρίσκονταν ένα αεροσκάφος της Ryanair από το Εδιμβούργο προς τη Ρώμη, μια πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου, καθώς και μια πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, επτά πτήσεις που ανέφεραν απώλεια σήματος οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Παρότι οι παρεμβολές διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά, οι πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας αναφέρουν πως δεν προκλήθηκαν λειτουργικά προβλήματα στις πτήσεις, καθώς τα αεροσκάφη διαθέτουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης και οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να επιχειρούν χωρίς GPS.

Ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, εάν το περιστατικό συνέπιπτε με μια δεύτερη τεχνολογική αστοχία, όπως μια κατάρρευση του συστήματος της NATS, του φορέα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εμπλοκή της ρωσικής νηοπομπής και το σενάριο της επιτήρησης

Το συμβάν θεωρείται το μεγαλύτερο περιστατικό παρεμβολών στο σύστημα GPS στη Βόρεια Θάλασσα κατά το τελευταίο έτος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Hexbird, περίπου 40 από τα αεροσκάφη βρίσκονταν εντός ή πλησίον του εναέριου χώρου που ελέγχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο τη στιγμή που φορτηγά πλοία με ρωσική σημαία κινούνταν νοτιότερα προς τη Μάγχη. Στο πόρισμά της, η ομάδα αεροπορικών πληροφοριών σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ούτε ταυτοποιείται η νηοπομπή ως η πηγή (της παρεμβολής), αλλά ούτε και αποκλείεται».

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Ντρόξφορντ, πρώην αξιωματικός ναυτικών πληροφοριών και ανεξάρτητος αναλυτής, εμφανίστηκε πολύ πιο κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή ήταν «σχεδόν βέβαιο ότι αποτελούσε την πηγή της παρεμβολής στο σήμα GPS».

Ο ίδιος συνέδεσε το γεγονός με την παρακολούθηση της νηοπομπής από το ΝΑΤΟ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην περιοχή ενδέχεται να επιχειρούσαν συμμαχικά αεροσκάφη επιτήρησης:

«Η πορεία τους παρακολουθούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της διέλευσής τους από τη Βόρεια Θάλασσα. Θεωρώ ότι η μικρή διάρκεια της παρεμβολής στο GPS, σε συνδυασμό με την τοποθεσία και τα μέσα που βρίσκονταν στην περιοχή, υποδηλώνουν πως επρόκειτο για μια αντίδραση με σκοπό την αποτροπή της επιτήρησης των εν λόγω πλοίων από τη Δύση».