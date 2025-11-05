Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Την άλλη όψη της βεντέτας στα Βορίζια αποκαλύπτουν οι χθεσινές δηλώσεις της συζύγου, ενός από τους συλληφθέντες για το μακελειό, που έκανε μία απελπισμένη έκκληση για σασμό, λίγη ώρα μετά την παράδοση του συζύγου της στις Αρχές, για να μπει άμεσα τέλος στο αιματοκύλισμα.

Η γυναίκα, που είναι μητέρα ενός μωρού 10 μόλις ημερών απευθύνθηκε στις γυναίκες των δύο οικογενειών, που είναι σύντροφοι και μάνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «να βάλουμε ένα τέλος, για να ζήσουν τα παιδιά μας».

Ο κύκλος αίματος που άνοιξε στα Βορίζια το Σάββατο 1/11 και κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, που έπεσαν νεκροί σε ένα «πόλεμο» με 2.000 σφαίρες, απειλεί ήδη την επόμενη γενιά και η 29χρονη γυναίκα, απευθύνθηκε χθες στις γυναίκες, ζητώντας τους να συνετίσουν τους άνδρες τους και να σταματήσει το κακό. Είπε μάλιστα, με νόημα ότι «οι περισσότερες μεγαλώνουμε αγόρια» καθώς στην Κρήτη το άγραφο «τελετουργικό» της βεντέτας βάζει πρωτίστως στο στόχαστρο τα αρσενικά μέλη των οικογενειών.

Πρόκειται για την γυναίκα που ετοίμαζε το σπίτι που ανατινάχτηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Βορίζια και έγινε αφορμή να ξεκινήσει ο κύκλος της βίας, την επόμενη ημέρα.

Η 29χρονη γυναίκα, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, λίγο μετά την παράδοση του συζύγου της στις Αρχές ζήτησε από τις γυναίκες της άλλης οικογένειας να σκεφτούν τα παιδιά τους.

«Εγώ θέλω το σασμό, γιατί και αυτοί έχουν παιδιά, και εμείς παιδιά, οι γυναίκες ξέρουμε πώς να «στέσουμε» (να κουμαντάρουμε) τους άνδρες μας. Παρακαλώ και αυτές τις γυναίκες να μην ξεσηκώνουν τους άντρες τους αλλά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Χύθηκε αίμα και από τις δύο πλευρές και αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η σύζυγος του 29χρονου, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών.

Στην αυλή της έπεφταν βροχή οι σφαίρες

Συγκλονίζει η περιγραφή της για τα όσα έζησε το πρωί του Σαββάτου με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή στην αυλή του σπιτιού της δίπλα στο 5χρονο παιδί της. Ο άντρας της την τράβηξε μέσα στο σπίτι ενώ εκείνος στη συνέχεια πήγε να πάρει την τραυματισμένη θεία του για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο μαζί με τον θείο του.

«Πολλά ψέματα έχουν πει και πρέπει να ντρέπονται», ξέσπασε η μάνα των συλληφθέντων

Ξέσπασε η μητέρα των συλληφθέντων αδερφών για το μακελειό στα Βορίζια λίγα λεπτά μετά την παράδοση και των τριών στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, λέγοντας πως από τα μέλη της αντίπαλης οικογένειας «πολλά ψέματα έχουν πει και πρέπει να ντρέπονται».

Η ίδια, βρέθηκε χθες βράδυ στο Αστυνομικό Μέγαρο για να δει τα παιδιά της που βρίσκονται με χειροπέδες καθώς κατηγορούνται για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους εξιστόρησε τα γεγονότα όπως τα βίωσε εκείνη και η οικογένειά της.

«Tην Παρασκευή το βράδυ καθόμαστε στο σπίτι η νύφη μου, ο εγγονός και άντρας μου. Στις 10.30 ακούμε ένα ντούν. Ανοίγω την πόρτα και κοιτάζω πάνω στου γιου μου το σπίτι και λέω του άντρα μου “του γιου μας το σπίτι ανατινάξανε”. Μου λέει «σώπα». Πηγαίνει ο άντρας μου και μου είπε ότι το διαλύσανε».

Μάλιστα, η μητέρα απαντά και στο ότι η αντίπαλη οικογένεια λέει ότι οι ίδιοι έβαλαν την βόμβα: «Τώρα κάθονται και λένε ότι εμείς βάλαμε την βόμβα. Τα παιδιά μου ήταν σε ένα γάμο, ο γιος μου ήταν κουμπάρος. Πώς να βάλαμε εμείς την βόμβα; Ο γιος μου, τώρα μόνος του πολεμάει 7 χρόνια να το φτιάξει και λένε ότι εμείς βάλαμε την βόμβα. Σε δύο εβδομάδες θα έμπαιναν μέσα».

«Μας κορόιδευαν και μας προκαλούσαν από τα μπαλκόνια»

Με πληροφορίες από το Patris.gr