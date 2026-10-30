Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου, στη Βοσνία, κατά τη διάρκεια άσκησης ιατρικής εκκένωσης, η οποία κατέληξε στον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την εξέλιξη του δυστυχήματος μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το ελικόπτερο έχει μόλις απογειωθεί από τον χώρο όπου πραγματοποιείται η άσκηση και αρχικά φαίνεται να ανεβαίνει κανονικά.

Το αεροσκάφος κερδίζει ύψος και φτάνει περίπου 30 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λίγο αργότερα, όμως, η εικόνα της πτήσης αλλάζει απότομα.

Το ελικόπτερο φαίνεται να μην μπορεί πλέον να διατηρήσει το ύψος και τη σταθερότητά του και αρχίζει να χάνει γρήγορα τον έλεγχο.

Η πτήση μετατρέπεται μέσα σε δευτερόλεπτα σε τραγωδία

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να φαίνεται να χάνει ισχύ, πριν αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα κατά την κάθοδό του.

Η πτώση παίρνει τη μορφή σπειροειδούς κίνησης, με το αεροσκάφος να περιστρέφεται καθώς πλησιάζει στο έδαφος.

Από τη στιγμή που εμφανίζεται το πρόβλημα μέχρι την τελική πρόσκρουση μεσολαβούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Η μικρή απόσταση από το έδαφος και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το περιστατικό αφήνουν ελάχιστο χρονικό περιθώριο πριν από τη σύγκρουση.

Το βίντεο, ωστόσο, από μόνο του δεν μπορεί να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου.

Η σφοδρή πρόσκρουση στο έδαφος

Η πτώση ολοκληρώνεται με το ελικόπτερο να προσκρούει με το πλάι της ατράκτου στο έδαφος.

Η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα ισχυρή και προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στο αεροσκάφος.

Η άτρακτος δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της πρόσκρουσης και καταστρέφεται σε μεγάλο βαθμό, με το αποτέλεσμα της πτώσης να είναι καταστροφικό για όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα συνέβη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη άσκηση ιατρικής εκκένωσης, δηλαδή εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά την απομάκρυνση και μεταφορά τραυματιών ή ασθενών με τη χρήση στρατιωτικών μέσων.

Η απογείωση του ελικοπτέρου αποτελούσε μέρος της συγκεκριμένης άσκησης, πριν η πτήση πάρει τη μοιραία τροπή.

Τέσσερις στρατιωτικοί νεκροί

Στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους συνολικά τέσσερα στελέχη, δύο του Ιταλικού Στρατού και δύο του Εθελοντικού Στρατιωτικού Σώματος του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού.

Από τον Ιταλικό Στρατό σκοτώθηκαν ο λοχίας Simone Ruggia και ο λοχίας Claudio Marchesi.

Οι άλλοι δύο νεκροί ανήκαν στο Εθελοντικό Στρατιωτικό Σώμα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού.

Πρόκειται για τον υπολοχαγό Franco Adriano Zecchillo και τη λοχία Laura Procacci.

Και οι τέσσερις συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα που βρισκόταν σε εξέλιξη τη στιγμή του δυστυχήματος.

Το βίντεο καταγράφει τις κρίσιμες στιγμές

Το οπτικό υλικό αποτελεί τη δραματική καταγραφή της αλληλουχίας των γεγονότων: την απογείωση, την αρχική άνοδο του ελικοπτέρου, την ξαφνική απώλεια σταθερότητας, την περιστροφή κατά την πτώση και, τέλος, τη βίαιη πρόσκρουση στο έδαφος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το πόσο γρήγορα εξελίσσεται το περιστατικό. Μέχρι λίγες στιγμές πριν από τη συντριβή, το ελικόπτερο βρίσκεται σε φάση ανόδου, ενώ αμέσως μετά εισέρχεται σε ανεξέλεγκτη κάθοδο.

Οι εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να περιστρέφεται μέχρι την τελευταία στιγμή, πριν χτυπήσει στο έδαφος με την πλαϊνή πλευρά της ατράκτου.

Το υλικό καταγράφει το δυστύχημα, χωρίς όμως να αρκεί από μόνο του για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το τι ακριβώς προκάλεσε την αιφνίδια απώλεια ελέγχου.

Η εκπαιδευτική άσκηση ιατρικής εκκένωσης, που είχε ξεκινήσει ως μία συνηθισμένη στρατιωτική δραστηριότητα, μετατράπηκε έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε τραγωδία, με τέσσερις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.