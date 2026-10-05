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Ο Ντένις Μπετσίροβιτς, Bόσνιος μετριοπαθής αριστερός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP-BiH), η Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς της εθνικιστικής σερβικής “Συμμαχίας Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών” (SNSD) και η Νταριγιάνα Φιλίποβιτς του εθνικιστικού κόμματος “Κροατική Δημοκρατική Ένωση” (HDZ-BiH) προηγούνται στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή για την τριμερή διεθνική προεδρία της Βοσνίας, σύμφωνα με τα μερικά προκαταρκτικά αποτελέσματα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ ανακοινώνει τη νίκη του κόμματός του στη σερβική πλευρά

O πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, ο φιλορώσος Μίλοραντ Ντόντικ, δήλωσε την Κυριακή ότι το κόμμα του διατήρησε την εξουσία στην περιοχή, καθώς οι εκλογικές αρχές ανακοίνωναν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των βοσνιακών εκλογών.

“Δηλώνω ότι κερδίσαμε”, είπε ο Ντόντικ απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στη Μπάνια Λούκα, πρωτεύουσα της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska – RS), της σερβικής οντότητας της Βοσνίας, τονίζοντας ότι το κόμμα του διατήρησε την εξουσία στην οντότητα όπως και τη σερβική έδρα στη συλλογική προεδρία της χώρας.

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