Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν σήμερα τη Βουδαπέστη, συμμετέχοντας σε παράλληλες συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση στην Ουγγαρία κορυφώνεται ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε έξι μήνες.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, 61 ετών, αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη πρόκληση της πολιτικής του καριέρας, από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από δεκαπέντε χρόνια.

Απέναντί του βρίσκεται ο 44χρονος συντηρητικός Πέτερ Μάγιαρ, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει στηρίξει την προεκλογική του καμπάνια στην καταγγελία αυτού που χαρακτηρίζει «διεφθαρμένο» πολιτικό κατεστημένο στη χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο Όρμπαν, που διατηρεί στενούς δεσμούς τόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επιχειρεί να παρουσιαστεί ως παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης σε μια περίοδο διεθνούς έντασης. Δεν έκρυψε τη χαρά του όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε πρόσφατα τη διεξαγωγή συνόδου με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη.

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «πορείας για την ειρήνη», ο Ούγγρος πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι παρεμποδίζουν τις πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Η Ευρώπη έχει επιλέξει τον δρόμο του πολέμου», υποστήριξε ο Όρμπαν, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του έξω από το κοινοβούλιο. «Αν δεν έβαζαν εμπόδια στον Αμερικανό πρόεδρο, ο πόλεμος θα είχε ήδη τελειώσει», πρόσθεσε, ενώ τα πλήθη γύρω του κρατούσαν ουγγρικές σημαίες και πανό που έγραφαν: «Δεν θα πεθάνουμε για την Ουκρανία».

Από την πλευρά της, η 72χρονη συνταξιούχος Ίστβαν Αμπρόζι δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Υποστηρίζω πλήρως τη Σύνοδο για την Ειρήνη. Πιστεύω ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα».

Δύο παράλληλες πορείες

Ο Όρμπαν έχει διοργανώσει πολλές φορές στο παρελθόν μαζικές συγκεντρώσεις με το σύνθημα «πορεία για την ειρήνη», ακόμα και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η σημερινή κινητοποίηση συνέπεσε με την εθνική επέτειο της Εξέγερσης του 1956 κατά της σοβιετικής κατοχής — μια συμβολική ημερομηνία για τη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο Πέτερ Μάγιαρ, που το τελευταίο διάστημα έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στη Μόσχα, πραγματοποίησε δική του «εθνική πορεία», καταφέρνοντας επίσης να συγκεντρώσει πλήθος διαδηλωτών. Το βασικό σύνθημά τους: «Αλλαγή συστήματος».

Το κόμμα του, Tisza, φαίνεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τα περισσότερα στοιχεία, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς τον Όρμπαν. Ωστόσο, η πρόσφατη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη μια συνάντηση με τον Πούτιν —αν και αργότερα ανεστάλη επ’ αόριστον— ενίσχυσε τη θέση του Ούγγρου πρωθυπουργού και έφερε ξανά την ουγγρική πρωτεύουσα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

